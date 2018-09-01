Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 32°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
92723
ALTIN
252.128
DOLAR
6.5943
STERLİN
8.4752
EURO
7.6511
Serhan Atak Hepimize Volta Attırdı
Serhan Atak Hepimize Volta Attırdı
Çorap fabrikasında yangın
Çorap fabrikasında yangın
Karadeniz'de palamut bereketi
Karadeniz'de palamut bereketi
Cüneyt Arkın'dan hayranlarına mesaj
Cüneyt Arkın'dan hayranlarına mesaj
PFDK'den 3 Süper Lig kulübüne para cezası
PFDK'den 3 Süper Lig kulübüne...

Çin’de aşırı yağışlar 2 can aldı

Çin’in güneyinde aşırı yağışlar nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayboldu.

Çin’de aşırı yağışlar 2 can aldı

Çin’in güneyinde aşırı yağışlar nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayboldu.

01 Eylül 2018 Cumartesi 14:53
0 Okunma
Çin’de aşırı yağışlar 2 can aldı

Şinhua ajansının haberine göre, Çin'in Guangdong eyaletinde gerçekleşen sağanak nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişiden de haber alınamıyor. Ayrıca yağıştan etkilenen 127 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Yağışın eyaletin doğusundaki 27 ilçeyi etkisi altına aldığı kaydedilen haberde, 43 evin yıkıldığı ve 44 bin 700 hektarlık tarım arazisinin zarar gördüğü bildirildi. Yaşanan kaybın bir milyar yüenden (147 milyon dolar) fazla olduğu belirtildi.

Yerel hükümetin bölgedeki afetzedelere bin 800 çadır ile yatak, battaniye, su ve yiyecek gönderdiği ifade edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
şinhuaÇin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Putin'le görüştü
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Putin'le görüştü
Azez'de bombalı saldırı
Azez'de bombalı saldırı
İspanya'nın vahşi festivalleri
İspanya'nın vahşi festivalleri
Filistinliler insani yardımları kesen ABD'ye tepkili
Filistinliler insani yardımları kesen ABD'ye tepkili
İran Suriye'nin yeniden imarından pay alacak
İran Suriye'nin yeniden imarından pay alacak
Gürcistan Cumhurbaşkanı Margvelaşvili aday olmayacak
Gürcistan Cumhurbaşkanı Margvelaşvili aday olmayacak
İç ve dış etkenlerin gerdiği Lübnan'da Hariri'nin 'zorlu' görevi
İç ve dış etkenlerin gerdiği Lübnan'da Hariri'nin 'zorlu' görevi
Alman hükümetinden İdlib uyarısı
Alman hükümetinden İdlib uyarısı
Netanyahu'nun eşi ve oğlunun rüşvet aldığı şüphesi
Netanyahu'nun eşi ve oğlunun rüşvet aldığı şüphesi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ