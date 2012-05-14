Çin'de aşırı yağış: 42 ölü

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Minşien bölgesinde devam eden aşırı yağışlarda ölü sayısının 42'ye ulaştığı ve 17 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Geçen haftadan beri süren yağışlar sonucu oluşan sel ve toprak kaymalarından etkilenen 6 binden fazla kişinin bölgeden tahliye edileceği duyurulurken, 2 kasaba ve 42 köyün birkaç gündür elektriksiz olduğu ifade ediliyor.

Selde yaralanan 117 kişinin tedavisine bölgedeki hastanelerde devam edildiği belirtildi.

Yağmurun yarından itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor.

