Çin'de 5,9 büyüklüğünde deprem

ŞANGHAY



Çin'in güneyindeki Yünnan eyaletinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydane geldi.



Şinhua ajansı, Yünnan eyaletinin Diçing Tibet Etnik Özerk Bölgesi'nin Şianggelila kasabasında yerel saatle 08.04'te meydana gelen depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu.



Deprem nedeniyle bölgedeki bazı köy ve kasabalarda ulaşım ile iletişimin kesintiye uğradığı kaydedilirken, birçok yerleşim yerinde evlerin yıkıldığı aktarıldı.



Sarsıntı nedeniyle dağ yamacındaki kayaların otoyola yuvarlanması sonucu turistleri taşıyan 3 yolcu otobüsünde bulunan 17 kişinin bölgede mahsur kaldığı ifade edildi.



Depremin Sıçuan eyaletindeki Dırong kasabasında da hissedildiği belirtildi.



Yünnan Afet Komisyonu yetkilileri, bölgeye 2'şer bin yatak, battaniye, tulum ve çadır gönderildiğini açıkladı.



Bölgede, görevlilerin can ve mal kayıplarına ilişkin ayrıntılı çalışmalara başladıkları bildirildi.





AA