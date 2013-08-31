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Çin'de 5,9 büyüklüğünde deprem

Çin'in güneyindeki Yünnan eyaletinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre, 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Çin'de 5,9 büyüklüğünde deprem

Çin'in güneyindeki Yünnan eyaletinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre, 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

31 Ağustos 2013 Cumartesi 09:10
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Çin'de 5,9 büyüklüğünde deprem
ŞANGHAY

Çin'in güneyindeki Yünnan eyaletinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydane geldi.

Şinhua ajansı, Yünnan eyaletinin Diçing Tibet Etnik Özerk Bölgesi'nin Şianggelila kasabasında yerel saatle 08.04'te meydana gelen depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu.

Deprem nedeniyle bölgedeki bazı köy ve kasabalarda ulaşım ile iletişimin kesintiye uğradığı kaydedilirken, birçok yerleşim yerinde evlerin yıkıldığı aktarıldı.

Sarsıntı nedeniyle dağ yamacındaki kayaların otoyola yuvarlanması sonucu turistleri taşıyan 3 yolcu otobüsünde bulunan 17 kişinin bölgede mahsur kaldığı ifade edildi.

Depremin Sıçuan eyaletindeki Dırong kasabasında da hissedildiği belirtildi.

Yünnan Afet Komisyonu yetkilileri, bölgeye 2'şer bin yatak, battaniye, tulum ve çadır gönderildiğini açıkladı.

Bölgede, görevlilerin can ve mal kayıplarına ilişkin ayrıntılı çalışmalara başladıkları bildirildi.

AA

Son Güncelleme: 31.08.2013 09:11
Anahtar Kelimeler:
ÇinDeprem
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