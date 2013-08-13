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Çin'de 2 Uygur'a idam cezası

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde nisan ayında 21 kişinin ölümü ile sonuçlanan olaylarda sorumlu olduğu iddia edilen 2 Uygur'a idam cezası verildi.

Çin'de 2 Uygur'a idam cezası

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde nisan ayında 21 kişinin ölümü ile sonuçlanan olaylarda sorumlu olduğu iddia edilen 2 Uygur'a idam cezası verildi.

13 Ağustos 2013 Salı 12:24
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Çin'de 2 Uygur'a idam cezası

ŞANGHAY 

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde nisanda 21 kişinin ölümü ile sonuçlanan olaylarda sorumlu olduğu iddia edilen 2 Uygur'a idam ve 1'ine ise ömür boyu hapis cezası verildi.

Şinhua ajansının haberine göre, Baçu kasabasında 23 Nisan'da yaşanan olaylarda sorumluluğu olduğu iddia edilen 5 kişiden 2'si idam cezasına çarptırılırken, 1'ine müebbet ve diğer 2 kişiye ise 9 yıl ve dokuz yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kaşgar Bölgesi Orta Halk Mahkemesinde görülen davada Musa Hasan, "Kasten adam öldürme, terör örgütüne liderlik yapma ve yasadışı patlayıcı madde üretme suçlarını işlediği" gerekçesiyle idam cezası aldı. İdama mahkum edilen diğer Uygur Rahman Hupur'un ise "Kasten adam öldürme ve terör örgütüne üye olma suçlarını işlediği" öne sürüldü.

Çin'de idam cezaları, genellikle Yüksek Halk Mehkemesinin onay vermesinin hemen ardından infaz ediliyor.

Kaşgar vilayetine bağlı Baçu kasabasında bu yılın Nisan ayında 3 kamu görevlisinin bir evde arama yapmak istemesi üzerine çıkan olaylarda 15'i polis ve kamu görevlisi olmak üzere 21 kişi yaşamını yitirmişti.

Görevlilier, arama yaptıkları evde "kesici ve delici aletlere rasladıklarını" iddia ederek bu durumu üstlerine rapor etmişti. Bunun üzerine polisin eve operasyon düzenlemesi ile çıkan çatışmada 10'u Uygur, 3'ü Han ve 2'si Moğol etnik azınlığına mensup 15 kamu görevlisi ölmüştü. Bölgedeki polis güçleri ise şüpheli olduğu iddia edilen 6 Uygur'u olay yerinde öldürmüştü. 

Bölgedeki Turfan vilayetine bağlı Lukçün kasabasında bu yılın haziranda çıkan olaylarda ise 35 kişinin öldüğü açıklanmıştı. 

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 2009'da Urumçi'de yaşanan olaylarda resmi rakamlara göre 200'e yakın kişi hayatını kaybetmişti. Olayların ardından bölgede gerilimin artması üzerine, eyaletin birçok noktasında Çin'in silahlı polisleri görev yapmaya başlamış, özellikle Uygur nüfusun yoğun yaşadığı Kaşgar, Hotan, İli gibi bölgelerde üst düzey güvenlik önlemleri alınmıştı.

AA

Son Güncelleme: 13.08.2013 12:24
Anahtar Kelimeler:
Çinde 2 Uygura Idam Cezası
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