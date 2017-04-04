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Çin yeni özel ekonomik bölge kuracak

Çin’in kuzeyinde yaklaşık 2 bin kilometrekarelik alana "Şiongan" adında özel ekonomik bölge kurulacak.

Çin yeni özel ekonomik bölge kuracak

Çin’in kuzeyinde yaklaşık 2 bin kilometrekarelik alana "Şiongan" adında özel ekonomik bölge kurulacak.

04 Nisan 2017 Salı 12:21
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Çin yeni özel ekonomik bölge kuracak

Çin Devlet Konseyi ve Çin Komünist Partisi Merkezi Komitesi’nin yayımladığı karara göre, başkentin güneybatısına kurulacak yeni ekonomik bölge, Pekin ile Tiencin kenti ve Hıbey eyaleti arasında koordineli kalkınma sağlayacak.

Ülkenin güneyindeki Şıncın ve Şanghay’ın doğusundaki Pudong ekonomi alanlarıyla ülkenin ekonomik kalkınmasına hız kazandıracağı belirtilen Şiongan'ın, kapsamlı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunacağı kaydedildi.

Şiongan'ın, Çin’in kuzeyinde bulunan başkent Pekin ve Tiencin kenti ve Hıbey eyaletindeki mevcut nüfus artışının dizginlenmesi, hava kirliliği ve trafik sorununa çözüm olması hedeflenirken, yeni bölgenin kurulması sonrası Pekin’in hizmet sektörüne odaklanacağı bildirildi.

Fütüristik yapıda inşa edilecek Şiongan, kısa vadede 100 kilometrekarelik alana kurulacak. Orta ve uzun vadede ise bu alan 2 bin kilometrekareye kadar genişletilecek. 

AA

Anahtar Kelimeler:
ÇinEkonomik BölgeŞiongan
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