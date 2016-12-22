Çin

'in Şinhua ajansının haberine göre, 1912’de üretiminin ardından ilk yolculuğuna çıkan ve bir buz dağına çarparak batan lüks yolcu gemisi

Titanik

’in tıpatıp aynısı üretilecek.

Replika Titanik'in, İngiliz ve Amerikalı uzmanların da katkılarıyla yaklaşık iki yıllık proje çalışmasının ardından inşasına başlandı. Uzunluğu 269, genişliği 28 metre olacak şekilde tasarlanan gemide, dans salonu, tiyatro, yüzme havuzu ve ziyaretçiler için birinci sınıf odalar bulunacak.

Çin yapımı Titanik’in yüzen bir yolcu gemisi yerine Sıçuan’ın Daying vilayetinde müze olarak kullanılması planlanıyor. Denizden yaklaşık 1200 kilometre uzaklıkta bulunan Daying’deki Çijiang nehrine demirleyecek olan replikanın, 2018’de ziyaretçileriyle buluşması bekleniyor.

Projenin, 1 milyar yüene (145 milyon dolar) mal olması bekleniyor.

Dünya tarihinin en çok bilinen, çok sayıda romana ve filme konu olan deniz kazası, 1912’de Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde meydana gelmişti. Çıktığı ilk seferinde 2 bin 223 yolcu taşıyan gemi, 15 Nisan'da bir buz dağına çarpmış, kazada bin 514 kişi hayatını kaybetmişti. Kaza sonrası yapılan çalışmalarında 710 kişi kurtarılmıştı.

AA