Çin sınırlarda yabancılardan parmak izi alacak

Çin, sınır güvenliğini artırmak için ülkeye giren yabancılardan parmak izi almaya başlayacak.

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığından yapılan açıklamada, bu yıl içinde ülke genelindeki sınır kapılarında 14-70 yaş arasındaki tüm yabancılardan parmak izi alınması uygulamasının yürürlüğe gireceği bildirildi.

Sistem, yarından itibaren ülkenin güneyinde bulunan Şıncın kentindeki Bao'An Havalimanı'nda test edilmeye başlanacak.

Diplomatik pasaport sahipleri ile müsteşar düzeyi ve üstündeki yetkililerin başkanlık ettiği resmi heyetlerin muaf tutulacağı uygulamayla, Çin'in sınır emniyeti ve ulusal güvenliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Resmi verilere göre, Çin'e giren yabancı ülke vatandaşlarının sayısı 2000 yılından bu yana her yıl ortalama yüzde 10 artıyor.