Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
Açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
90344
ALTIN
143.617
DOLAR
3.6282
STERLIN
4.4975
EURO
3.8997
TBMM'de '18 Mart menüsü'
TBMM'de '18 Mart menüsü'
Konutta 20 yıla varan kredi
Konutta 20 yıla varan kredi
Avrupa'da Türk heyecanı
Avrupa'da Türk heyecanı
Sevgihan "KALPSİZ" dedi
Sevgihan "KALPSİZ" dedi
ABD'de 'Cumhuriyet Buluşması'
ABD'de 'Cumhuriyet Buluşması'

Çin, nükleer silah müzakerelerine katılmayacak

Çin, BM'nin bu yılki "Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması" müzakere toplantısına katılmayacağını açıkladı.

Çin, nükleer silah müzakerelerine katılmayacak

Çin, BM'nin bu yılki "Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması" müzakere toplantısına katılmayacağını açıkladı.

20 Mart 2017 Pazartesi 15:09
24 Okunma
Çin, nükleer silah müzakerelerine katılmayacak

ÇinBirleşmiş Milletlerin (BM) bu yılki "Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması" müzakere toplantısına katılmayacağını açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin'de düzenlediği günlük olağan basın toplantısında, anlaşmanın taraflarıyla "dürüst ve derin" diyaloğun ardından yaptıkları dikkatli değerlendirmeler neticesinde, bu yılki müzakerelere katılmama kararı aldıklarını söyledi.

Nükleer silahların kapsamlı şekilde yasaklanması ve topyekun imha edilmesinden yana olduklarının altını çizen Hua, "bu tutumlarının, söz konusu anlaşmanın temeliyle aynı doğrultuda olduğunu" dile getirdi.

Nükleer silahsızlanma hedefine bir günde ulaşılmasının mümkün olmadığını vurgulayan Hua, bu amacın gerçekleştirilmesi için "küresel stratejik istikrarı ve ülkelerin ulusal güvenliğini teminat altına alacak şekilde adım adım ilerlenmesi gerektiğini" kaydetti.

İlgili sürecin mevcut nükleer silahsızlanma ve yayılmayı önleyici uluslararası mekanizmalar tarafından ele alınması gerektiğini savunan Sözcü Hua, "Müzakereye katılmayacak olsak da nükleer silahların yasaklanması ve topyekun imha edilmesi yönündeki kesin ve net tavrımız değişmeyecektir." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ÇinBirleşmiş MilletlerNükleer Silahların Yasaklanması AntlaşmasıÇin Dışişleri BakanlığıHua Çunying
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Musul'da 335 bin kişi yerlerinden oldu
Musul'da 335 bin kişi yerlerinden oldu
Paris'te bomba alarmı
Paris'te bomba alarmı
Çin'de tuvalet kağıdı hırsızlığına yüz taramalı önlem
Çin'de tuvalet kağıdı hırsızlığına yüz taramalı önlem
ABD'de 'Cumhuriyet Buluşması'
ABD'de 'Cumhuriyet Buluşması'
Beyaz Saray girişinde bombalı araç paniği
Beyaz Saray girişinde bombalı araç paniği
'Suriye'den kaçan Kürtlerin sayısı 1 milyonu aştı'
'Suriye'den kaçan Kürtlerin sayısı 1 milyonu aştı'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ