Çin 'Ejderha Kayığı' bayramını kutluyor

PEKİN

Özellikle Çin'in güneyinde ejderha şeklinde kayıkların yarıştırıldığı "Duanvu" (Ejderha Kayığı) nedeniyle ülkede resmi tatil ilan edildi.

Duanvu, Bahar Bayramı olarak da adlandırılan Çin Yeni Yılı ve Congçiu'dan (Ay Çöreği Bayramı) sonra en önemli geleneksel bayram sayılıyor.

Çinliler, bayramda "Zongzı" adı verilen kamış yaprağına sarılı pirinçli çörekler yiyor.

Her ne kadar bayram olarak kutlansa da Duanvu, MÖ 475-221 yılları arasındaki savaşan devletler döneminde imparator tarafından başkentten sürülen bir şairin hüzünlü hikayesine dayanıyor. Hikayeye göre, şair Çü Yüen, yaşadığı üzüntü nedeniyle boynuna taş bağlayıp kendisini Mi Luo Nehri'nin soğuk sularına bırakmış. Halk, şairi kurtarmak için kayıklarla nehre açılmış ancak çabaları sonuç vermemiş. O günden bu yana Duanvu bayramında, ejderha şeklindeki botlar nehirlerde yarıştırılıyor. Halkın, nehre şairin anısına kamış yaprağına sarılmış haşlanmış pirinç atarak Çü'yü anmaya başladığı tahmin ediliyor.