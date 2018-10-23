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Çin Devlet Başkan Yardımcısı Çişan İsrail’de

Çin Devlet Başkan Yardımcısı Vang Çişan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun daveti üzerine resmi temaslarda bulunmak üzere İsrail’e geldi.

Çin Devlet Başkan Yardımcısı Çişan İsrail’de

Çin Devlet Başkan Yardımcısı Vang Çişan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun daveti üzerine resmi temaslarda bulunmak üzere İsrail’e geldi.

23 Ekim 2018 Salı 09:14
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Çin Devlet Başkan Yardımcısı Çişan İsrail’de

KUDÜS

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Çin Devlet Başkan Yardımcısı Çişan ile Başbakan Netanyahu ve beraberlerindeki heyetlerin Batı Kudüs’teki Başbakanlık Ofisinde düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamaya göre Netanyahu, Çinli konuğuna hitaben, "İsrail’e hoş geldiniz. Bu, Çinli bir liderin 18 yıl aradan sonra İsrail’e düzenlediği en önemli ziyarettir. Bu ziyaretiniz gelişen dostluğumuzun kanıtıdır." dedi.

İsrail ile Çin arasındaki ilişkilerin önemini vurgulayan Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:

"Çin Devlet Başkan Yardımcısı’nın davetimizi kabul ederek İnovasyon Konferansı’na katılması İsrail’e çok büyük bir iltifattır. Bu ziyaret aynı zamanda iki ülke arasında artan ilişkilerin de yansımasıdır.” 

Netanyahu’nun konuşmasından sonra heyetler arası görüşmelere geçildiği kaydedildi.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, bilim ve teknoloji, yaşam bilimleri, yenilikçilik, dijital sağlık ve tarım alanlarında sekiz ortak anlaşmanın imzalanacağı ifade edildi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Çin Devlet Başkan Yardımcısı Çişan, Başbakanlık Ofisine geçmeden önce işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın batı duvarı olan Burak (Ağlama) Duvarı'nı ziyaret etti, Çişan burada dua ederek elindeki dilek kağıdını da duvara sıkıştırdı.

Bu akşam İsrail’e gelen ve perşembe gününe kadar ziyaretinin sürmesi beklenen Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Çişan’a, Çinli bakanlar, yardımcılar, 13 ayrı devlet dairesi yetkilisi ve çok sayıda iş adamı eşlik ediyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
ÇinİSRAİLVang ÇişanBinyamin Netanyahu
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