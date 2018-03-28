Çin'den yoğun Kuzey Kore mesaisi

Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması ve Güney Kore ile Kuzey Kore ilişkilerinin normalleşmesi konusunda yoğun diplomatik mesai yapılırken Çin Devlet Müşaviri Yang Cieçı'nın yarın Güney Kore'ye gideceği bildirildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yılbaşında Güney Kore ile görüşmelere açık olduğu mesajını vermesinin ardından Kore Yarımadası ekseninde Çin'in, Güney Kore ve Kuzey Kore ile temasları sıklaşıyor.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki ılımlı atmosfer kendini hissettirirken, ülkede "en üst seviye diplomat" görevini üstlenen Yang’ın, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in başta olmak üzere Güney Koreli bazı üst düzey yetkililerle görüşeceği ve Kuzey Kore ile Çin liderlerinin Pekin buluşması hakkında Güney Kore tarafını bilgilendireceği kaydedildi.

Devlet Müşavirliği, ülkedeki devlet hiyerarşisinde Çin başbakanı ve başbakan yardımcılarının altında, bakanlıkların ise üstünde bir pozisyon olarak yer alıyor.

Diyalog ve müzakere vurgusu

Kore Yarımadası'nda Pyongyang yönetiminin nükleer denemelerden vazgeçmesi ve Güney Kore ile ilişkilerini düzeltmesi için mesafe kaydedilen süreç sonrası Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Çin'e yaptığı beklenmedik ziyaretinde bu yönde olumlu mesajlar kaydedildi.

Kim'in, iktidara geldiği 2011'den sonra yaptığı ilk yurt dışı gezisi olan bu resmi olmayan ziyaretinde, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Pekin'deki görüşmede yaptığı "diyalog ve müzakere" vurgusu dikkati çekti.

Kore Yarımadası'ndaki nükleer sorunu için olumlu sinyaller

Kuzey Kore lideri Kim'in "Güney Kore ve ABD bizim iyi niyetli çabalarımıza karşılık verirse, Kore Yarımadası'nın nükleer sorunu çözüme kavuşabilir." ifadesi, Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması yönündeki ılımlı havayı güçlendirmiş oldu.

Çin resmi basınınca "çok başarılı" olarak nitelenen görüşmede Pyongyang ve Pekin'in geleneksel dostluk ilişkisine de vurgu yapılırken, Çin liderinin, "süreçte aktif ve yapıcı rol oynamaya devam edeceğinin" altını çizdi.

Yarımadanın nükleerden arındırılması konusunda nisan ayı sonunda Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, mayıs ayına kadar da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmeyi planlayan Kim'in, Pekin'e yaptığı ziyaret ayrıca kendisi için her zaman "ağabey" rolünü üstlenen Çin'in de desteğini alması açısından uluslararası kamuoyuna önemli mesajlar verdi.

Ziyaret süresince Kim'in Pekin ziyaretini "yakından takip ettiklerini" vurgulayan Seul yönetimi ise Kim-Şi görüşmesinin bölgede barış ve istikrar açısından "son derece olumlu" karşılandığı açıklamasını yaptı.

Çin'in THAAD kaygısı

Pekin yönetiminin, Kim'in Moon ile nisanda, Trump ile de mayısa kadar yapacağı görüşmelerinde Kuzey Kore odaklı yoğun diplomatik mesaisini sürdürmesi bekleniyor.

Çin, ABD'nin Kuzey Kore nükleer tehdidine karşı Güney Kore'de konuşlandırmayı planladığı Yüksek İrtifa Bölge Hava Savunması (THAAD) füze sistemi ile Washington ve Seul yönetimlerinin bölgede yoğunlaştırdığı ortak askeri tatbikatlara sert dille tepki gösteriyordu.

Nükleer meselesinin diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi çağrısı yapan Pekin yönetimi, ABD lideri Trump'ın bu konuda Pyongyang üzerinde "yeteri kadar baskı kurmadığı" eleştirilerine hedef oluyordu.