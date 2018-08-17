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Çin'den Türkiye'ye destek

Çin Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye’nin geçici ekonomik zorlukların üstesinden gelecek kabiliyetinin olduğuna inanıyoruz." açıklamasını yaptı.

Çin'den Türkiye'ye destek

Çin Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye’nin geçici ekonomik zorlukların üstesinden gelecek kabiliyetinin olduğuna inanıyoruz." açıklamasını yaptı.

17 Ağustos 2018 Cuma 14:08
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Çin'den Türkiye'ye destek

Çin Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin son zamanlarda yaşadığı ekonomik gelişmelere yönelik, "Türkiye’nin geçici ekonomik zorlukların üstesinden gelecek kabiliyetinin olduğuna inanıyoruz." açıklamasını yaptı. 

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin son zamanlarda yaşadığı ekonomik gelişmelere yönelik, "Türkiye’nin geçici ekonomik zorlukların üstesinden gelecek kabiliyetinin olduğuna inanıyoruz ve ilgili tarafların farklılıkları diyalogla çözmesini umuyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye ekonomisi ve dış ilişkilerinde son zamanlarda ortaya çıkan yeni trendi takip ettiklerini belirten Sözcü Lu, Türkiye'nin önemli, yükselmekte olan bir piyasa ülkesi olduğunu ve Türkiye’nin sürdürdüğü istikrar ile kalkınmanın bölgenin barış ve istikrarına katkı sağladığını ifade etti. 

"Çin tarafı her zaman, Çin ve Türkiye’nin ekonomi ve finans alanlarındaki iş birliğine büyük önem veriyor." ifadelerini kullanan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu, iki taraftan şirketlerin pazar ilkelerine göre imzaladığı iş birliği projelerini desteklediklerini vurguladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Çin Dışişleri BakanlığıÇin
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