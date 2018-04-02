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Çin'den ticaret savaşında ABD'ye misilleme

Çin, Washington yönetiminin çelik ve alüminyum tarifelerine karşılık, ABD’den ithal edilen 128 ürüne yüzde 15 ila 25 vergi uygulayacak.

Çin'den ticaret savaşında ABD'ye misilleme

Çin, Washington yönetiminin çelik ve alüminyum tarifelerine karşılık, ABD’den ithal edilen 128 ürüne yüzde 15 ila 25 vergi uygulayacak.

02 Nisan 2018 Pazartesi 09:25
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Çin'den ticaret savaşında ABD'ye misilleme

Çin Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Washington yönetimimin ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesinin Dünya Ticaret Örgütü kurallarını ihlal etiği ve ülke çıkarlarına zarar verdiği belirtildi.

Bu bağlamda ülke çıkarlarının korunması için çelik ve alüminyum ürünlerine getirilen vergilere cevaben Çin'in 23 Mart’ta yayınladığı ve ABD’den ithal edilen yaklaşık 3 milyar dolar tutarındaki 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 vergi planın bugünden itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi.

"ABD’nin bir an önce kuralları ihlal etmekten vazgeçmesini umuyoruz"

"ABD’nin bir an önce Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarını ihlal etmekten vazgeçmesini ve ikili ticari ilişkileri normal seyrine döndürmesini umuyoruz.” ifadeleri kullanılan açıklamada, iki taraf için iş birliğinin tek doğru yol olduğu vurgulanarak, iki ülkenin endişelerini diyalog ve müzakere ile çözmesi gerektiği kaydedildi.

Ayrıca, Çin’in DTÖ’nün bir üyesi olarak, ABD’ye karşı bazı vergi zorunluluklarını askıya almasının yasal hakkı olduğuna işaret edildi.

Çin’in 23 Mart tarihli vergi misillemesi planı, ABD'den ithal edilen 977 milyon dolar değerinde kuru ve taze meyve, çelik, şarap dahil 120 ürüne yüzde 15, değeri 1,99 milyar doları bulan domuz eti ve ürünleri ile alüminyum dahil 8 ürüne yüzde 25 ek vergi konulmasını kapsıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Çin Maliye BakanlığıÇinABDDtö
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