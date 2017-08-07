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Çin'den BM'nin yeni Kuzey Kore kararına tepki

Pekin yönetimi, BMGK'nın yeni Kuzey Kore kararının yasaklı olmayan ekonomik ve insani faaliyetleri olumsuz etkilememesi gerektiğini belirtti.

Çin'den BM'nin yeni Kuzey Kore kararına tepki

Pekin yönetimi, BMGK'nın yeni Kuzey Kore kararının yasaklı olmayan ekonomik ve insani faaliyetleri olumsuz etkilememesi gerektiğini belirtti.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 16:18
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Çin'den BM'nin yeni Kuzey Kore kararına tepki

Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından Kuzey Kore'yeyönelik alınan yaptırım kararının yasaklanmayan gıda, ekonomik ve insani aktiviteler ile iş birliğini olumsuz etkilememesi gerektiğini kaydetti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, yaptığı yazılı açıklamada, Kuzey Kore'ye yönelik BKGK kararının üyelerin ittifak halini yansıttığını belirtti.

Ancak bu durumun BMGK kararlarınca yasaklanmayan gıda, ekonomik ve insani aktiviteler ile iş birliğini olumsuz etkilememesi gerektiğini ifade eden Gıng, Çin'in Kore Yarımadası sorununun çözümünde önerdiği diyalog ve müzakere çağrısını da yineledi.

Gıng, ilgili ülkeleri yarımadadaki tansiyonu düşürecek olumlu çaba sergilemeye ve itidale davet etti.

Çin, Kore Yarımadası'ndaki sorunun çözümü için ABD'ye bölgedeki müttefikleri Güney Kore ve Japonya ile ortak askeri faaliyetlerini durdurmasını, Kuzey Kore'ye de nükleer program ve balistik füze denemelerinden vazgeçmesini öneren "çift taraflı askıya alma" formülünü öneriyor.

Tüm üyelerin oy birliğiyle kabul ettiği Kuzey Kore'ye yönelik BMGK'nın yeni yaptırım kararı, ülkenin yaklaşık 3 milyar dolarlık toplam ticaretinin üçte bir oranında azaltılmasını ve bu ülkenin en önemli gelir kaynaklarından kömür, demir, kurşun ile deniz ürünleri ihracatına yasak konulması öngörüyor.

Kararda ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin Kuzey Kore vatandaşlarına yeni çalışma izni vermeleri de yasaklanıyor. Böylece yurt dışında yaşayan Kuzey Koreliler aracılığıyla ülkeye döviz girişi de engellenmiş olacak.

Kuzey Kore 2006'dan beri uygulanan BM yaptırımlarına rağmen nükleer faaliyetlerini ara vermeden sürdürüyor. Ülke, sonuncusu 28 Temmuz'da olmak üzere geçen ay iki kez kıtalar arası balistik füze denemesi yaptığını duyurmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
ÇinBirleşmiş Milletler Güvenlik KonseyiKuzey Kore
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