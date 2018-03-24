Çin'den ABD'ye ticaret savaşı uyarısı

Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı, ABD'nin gümrük vergisi genelgesinin ne Çin'e ne ABD'ye ne de dünyaya yararı olmadığını bildirdi.

Şinhua ajansının haberine göre, Çin Başbakan Yardımcısı Liu, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile telefonda görüştü.

Liu görüşmede, Çin-ABD ticari ilişkilerinin istikrarının sürdürülmesi konusunda çabaların yoğunlaştırılması çağrısı yaparak, 1974 tarihli Ticaret Yasası’nın 301 numaralı bölümü bağlamında soruşturma raporunun dünya ticaret kurallarını ihlal ettiğini söyledi.

Raporun ne Çin ne ABD ne de dünyanın çıkarına olduğunu ifade eden Liu, Çin'in kendi ulusal çıkarlarını korumaya hazır olduğunu ve bunu yapacak kapasite de olduğunu vurguladı.

Liu ayrıca iki ülkenin makul hareket etmesini beklediklerini belirterek, ticari ve ekonomik ilişkilerdeki tüm istikrarı sürdürme konusunda birlikte çalışmayı umduğunu dile getirdi.

ABD Hazine Bakanı Mnuchin de söz konusu rapor bağlamında yaşanan son gelişmeler hakkında Çin Başbakan Yardımcısı Liu'ya bilgi verdi.