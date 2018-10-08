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Çin'den ABD'ye 'temel çıkarlara zarar verme' çağrısı

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, "ABD’yi Tayvan ile resmi ve askeri iletişimini kesmeye, Tayvan'a silah satışını durdurmaya çağırıyoruz." dedi.

Çin'den ABD'ye 'temel çıkarlara zarar verme' çağrısı

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, "ABD’yi Tayvan ile resmi ve askeri iletişimini kesmeye, Tayvan'a silah satışını durdurmaya çağırıyoruz." dedi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 15:37
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Çin'den ABD'ye 'temel çıkarlara zarar verme' çağrısı

Çin Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD’ye "Çin'in temel çıkarlarına zarar vermeyi bırakma ve Tayvan ile resmi ilişkileri kesme" çağrısı yaptı.

Dışişleri Bakanı Vang Yi, resmi ziyaret kapsamında Pekin'e gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Diaoyütai Devlet Konukevi’nde görüştü.

Görüşme öncesi basın mensuplarına yapılan açıklamada Vang, ABD ilişkilerinin kritik bir durumda olduğunu belirterek, Çin'in barışçıl tutumuna devam edeceğini söyledi.

Washington yönetiminin Çin'in kalkınma trendini doğru şekilde anlaması gerektiğini vurgulayan Vang, ABD tarafının Çin'e yönelik "yersiz eleştiride bulunmayı ve Çin'in temel çıkarlarına zarar veren hatalı davranışı" bırakması gerektiğini ifade etti.

ABD ile iyi ilişkiler geliştirmek konusunda kararlı olduklarını ve aynı zamanda Çin'in egemenlik, güvenlik ve gelişim odaklı çıkarlarını kararlılıkla koruyacaklarını kaydeden Vang, Çin ve ABD'nin kavga etmek yerine iş birliği yapması durumunda iki tarafın da kazanabileceğini dile getirdi. Vang, "İş birliği iki taraf için tek doğru seçenek." dedi.

"ABD'yi Tayvan'a silah satışını durdurmaya çağırıyoruz"

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'ya Pekin yönetiminin Çin ve ABD arasındaki ticari ve ekonomik çatışma ile Tayvan ve Güney Çin Denizi konularındaki tutumunu aktaran Vang, söz konusu sorunların "eşit seviyeli ve samimi müzakere yoluyla çözülmesini istediklerini" söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı, "ABD’yi Tayvan ile resmi ve askeri iletişimini kesmeye, Tayvan'a silah satışını durdurmaya çağırıyoruz." dedi.

Çin'in, Kore Yarımadası konusundaki tutumunun açık, tutarlı ve değişmez olduğunu vurgulayan Vang, "ABD, Kuzey Kore'nin güvenlik ve kalkınma konusundaki makul taleplerine dikkat etmeli ve olumlu cevap vermeli." açıklamasını yaptı.

Vang ayrıca, ABD ile Kuzey Kore'nin doğrudan diyalog kurmasını desteklediklerini ve bu alanda önemli rol oynamaya devam etmek istediklerini dile getirdi.

ABD Çin'in gelişimine karşı çıkmıyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da iki ülke ilişkilerinde birçok alanda bariz farklılıkları olduğunu ancak ABD'nin Çin'in gelişmesine karşı çıkmadığını ve Pekin yönetimini engelleme niyeti taşımadığını bildirdi.

Çin ve ABD'nin dünyanın en büyük iki ekonomisi ve güçlü ülkeleri olarak dünyanın barış ve refahına karşı büyük sorumluluğu olduğunu vurgulayan Pompeo, iki tarafın karşılıklı iletişimi ve iş birliğini güçlendirmesi, güveni ilerletmesi gerektiğini ifade etti.

"ABD tek Çin ilkesi bağlı"

"ABD tek Çin ilkesine bağlı." diyen Pompeo Çin tarafıyla uluslararası, bölgesel konular ile ikili iş birliği ve iletişimi güçlendirmeyi beklediklerini söyledi.

Pompeo ayrıca Kuzey Kore'ye yaptığı ziyaret konusunda bilgi vererek, Çin'in Kore Yarımadası konusundaki tutumu ve nükleerden arındırılmayı teşvik etmede gösterdiği önemli çabalarını takdir ettiklerini söyledi.

Çin ve ABD arasında ilave gümrük vergileriyle başlayan ticari ve ekonomik gerginlik, Washington yönetiminin Tayvan'a silah satışı ve Güney Çin Denizi'ndeki Pekin yönetiminin hak iddia ettiği adaların yakınlarına savaş gemisi göndermesi nedeniyle sık sık artıyor. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Çin Devlet Müşaviri Ve Dışişleri BakanıVang YiÇin
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