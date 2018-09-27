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Çin'den ABD'ye B-52 tepkisi

Çin, ABD'ye ait B-52 nükleer kapasiteli bombardıman uçağının, Doğu Çin Denizi üzerinde uçuş yapmasını "provokatif" eylem olarak nitelendirdi.

Çin'den ABD'ye B-52 tepkisi

Çin, ABD'ye ait B-52 nükleer kapasiteli bombardıman uçağının, Doğu Çin Denizi üzerinde uçuş yapmasını "provokatif" eylem olarak nitelendirdi.

27 Eylül 2018 Perşembe 16:20
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Çin'den ABD'ye B-52 tepkisi

Çin, ABD'ye ait B-52 nükleer kapasiteli bombardıman uçağının, Doğu Çin Denizi üzerinde uçuş yapmasını "provokatif" eylem olarak nitelendirdi.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rın Guoçiang, aylık brifingde yaptığı açıklamada, ABD Hava Kuvvetlerine bağlı bir B-52 nükleer kapasiteli bombardıman uçağının, iki Japon savaş uçağı eşliğinde Çin'in "Hava Tanımlama Sahası" ilan ettiği Doğu Çin Denizi'ndeki adalar üzerinde uçuş yapmasını, "ABD askeri uçağının bu provokatif eylemine gelirsek buna kesinlikle karşı çıkıyoruz, haklarımızı ve çıkarlarımızı korumak için tüm gerekli önlemleri alacağız." ifadesini kullandı.

Rın, ABD'nin Tayvan'a silah satışına ve Çin'in Rusya'dan savunma teçhizatı satın almasıyla bağlantılı yaptırım kararına itirazlarını da yineledi.

Amerikan CNN televizyonunun, Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerine dayandırdığı haberinde, Japonya Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının eşlik ettiği B-52 bombardıman uçağının daha önce planlanmış bir faaliyet kapsamında Doğu Çin Denizi'nde uçuş yaptığı bildirilmişti.

ABD Savunma Bakanlığı da Tayvan'a F-16 ve diğer askeri uçaklarla ilgili 330 milyon dolarlık yedek parça satışının onaylandığı, satışın Asya'daki askeri dengeleri değiştirmeden Tayvan'ın kendini savunma kabiliyetini geliştireceğini açıklamıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ÇinABD
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