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Çin'de yangın: 19 ölü

Çin’in başkenti Pekin'de yangın: 19 ölü

Çin'de yangın: 19 ölü

Çin’in başkenti Pekin'de yangın: 19 ölü

19 Kasım 2017 Pazar 09:20
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Çin'de yangın: 19 ölü

Çin’in başkenti Pekin’de bir binada çıkan yangında 19 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Şinhua ajansının haberine göre, Pekin’in Daşing bölgesinde bir binada çıkan yangında 19 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin alevleri tamamen söndürdüğü, yaralıların da sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Öte yandan yangının çıkmasında sorumluluğu bulunduğundan şüphelenilen kişilerin gözaltına alındığı kaydedildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ÇinYangın
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