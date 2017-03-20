Çin'de tuvalet kağıdı hırsızlığına yüz taramalı önlem

Çin'in başkenti Pekin'deki en işlek umumi tuvaletlerinden birinde, tuvalet kağıdı hırsızlığına karşı yüz tanıma teknolojisi kullanılmaya başlandı.

BBC'nin haberine göre, Pekin'deki ünlü Cennet Tapınağı Parkı yetkilileri, park içindeki tuvalette özellikle yaşlıların evlerine götürmek için çok miktarda tuvalet kağıdı aldığını, bu nedenle yalnızca yüz tarama uygulamasını kullananlara kağıt vermeye başladıklarını açıkladı.

Tuvalet kağıdı almak isteyenlerin, şapka ve gözlüklerini çıkardıktan sonra yüksek çözünürlüklü kameraların önünde üç saniye durması gerekiyor.

9 dakika beklemek gerekiyor

Kameraların önüne çok sık gelenler geri çevrilirken makineyi tekrar kullanmak isteyenlerin 9 dakika beklemesi icap ediyor.

Ortalama kadın ve erkek boyuna uygun yüksekliğe yerleştirilen makineler, kullanıcılara 60 ila 70 santimetre tuvalet kağıdı veriyor.

Yetkililer, tuvalete deneme amaçlı 6 makine yerleştirdiklerini ve tuvalet personelinin kullanıcılara söz konusu teknolojiyi nasıl kullanacaklarını anlattığını belirtti.

"Beijing Wanbao" gazetesine konuşan bir yetkili, "Acil tuvalet kağıdı gerektiren ishal veya diğer durumlarda çalışanlarımız, misafirlerimize hemen tuvalet kağıdı veriyor." dedi.

Sosyal medyada tepki

Uygulama, sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, özel hayatın ihlali ilkesini öne sürerek uygulamaya tepki gösterdi.

Bu arada yazılımda sorun yaşandığı bazı durumlarda kullanıcıların bir dakikadan fazla beklemek zorunda kalması, sıkışan kullanıcıları zor duruma düşürüyor.

Çin, umumi tuvaletlerin iyileştirilmesine yönelik önlemleriyle tanınıyor. Pekin hükümeti, turizme destek olmak için 100 binden fazla umumi tuvaletin yenilenmesini öngören "tuvalet devrimi" için 290 milyar dolar bütçe ayırmıştı. Tuvalet devrimi kapsamında bazı umumi tuvaletlere büyük ekranlı televizyonlar, kablosuz internet, ATM'ler ve koltuklar yerleştirilmişti. Hükümet, tuvaletlerin oylanması için "A'dan AAA"ya bir oy verme sistemi üzerinde çalışıyor.

Dünyanın en büyük tuvaleti de Çin'in güneybatısındaki Çongçing kentinde bulunuyor. 3 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen 4 katlı binada binden fazla, çeşitli şekillere sahip tuvalet bulunuyor.