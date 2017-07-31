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Çin'de 'nakitsiz yaşam' dönemi

Çin'de ülke halkının yüzde 84'ü, mobil ödeme yöntemi sayesinde yanına nakit para almadan sokağa çıkmak konusunda kendini "rahat" hissediyor.

Çin'de 'nakitsiz yaşam' dönemi

Çin'de ülke halkının yüzde 84'ü, mobil ödeme yöntemi sayesinde yanına nakit para almadan sokağa çıkmak konusunda kendini "rahat" hissediyor.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 15:33
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Çin'de 'nakitsiz yaşam' dönemi

Çin'de mobil ödeme yöntemi giderek yaygınlaşırken, halkın büyük bölümü yanına para almadan sokağa çıkarken kendini "rahat" hissediyor.

Çin'in en büyük teknoloji firması TencentFransa'dan Ipsos adlı pazar araştırmaları şirketi ve Çin Halk Üniversitesi tarafından yapılan ortak araştırmaya göre, Çin'in en "akıllışehrinin, başkent Pekin olduğu belirtildi.

Araştırmada, ülkede 323 kentten yaklaşık 6 bin 500 kişiye, ulaşım, alışveriş ve gıda gibi ihtiyaçlarını karşılamakta mobil ödeme yöntemlerini ne yoğunlukta kullandıkları soruldu.

"Nakitsiz yaşamı" en çok benimseyen kentin Pekin olduğunu gösteren anket sonuçlarına göre, başkenti güneydeki Şıncın ve Guangcou kentleri ile ekonomi ve finans merkezi Şanghay izledi.

Sadece cep telefonu yetiyor

Halkın yüzde 70'den fazlası haftada sadece 100 yüen nakit ile yaşayabileceğini beyan ederken, yüzde 84'ü ise yanına hiç nakit para almadan sadece cep telefonuyla sokağa çıkmak konusunda "rahat" hissettiğini dile getirdi.

Cep telefonunda mobil ödeme programlarından herhangi birinin karekodunun satıcı tarafından taranması veya satıcının ödeme platformundaki karekodunu alıcının mobil ödeme programıyla taraması sonucu ödeme, alışveriş ve para transferi işlemi gerçekleştiriliyor.

Mobil ödeme uygulamalarıyla aynı programı kullanan diğer kullanıcılara mesaj gönderir gibi para transferi de yapılabiliyor.

Kullanıcıların banka kartı, kredi kartı ve cüzdan taşımadan günlük mali işlemlerini yapabilmelerini sağlayan mobil ödeme yöntemi, sadece cep telefonuyla tüm bu işlemleri gerçekleştirebilmeyi temin ediyor.

Yaklaşık 1,4 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'de "Wechat" ve Alipay" adlı mobil ödeme uygulamalarının, 800 milyona yakın kullanıcısı bulunuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
PekinÇinNakitsiz Yaşam
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