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Çin'de eski polis müdürü idam edildi

Çin'de eski üst düzey polis şefi Cao Liping idam edildi.

Çin'de eski polis müdürü idam edildi

Çin'de eski üst düzey polis şefi Cao Liping idam edildi.

26 Mayıs 2017 Cuma 09:49
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Çin'de eski polis müdürü idam edildi

 Çin'de eski bir emniyet yetkilisi, idam edildi.

Şinhua ajansının haberine göre, Şanşi eyaletinin başkenti Tayyüen'deki Yüksek Halk Mahkemesi, eski üst düzey polis şefi Cao Liping'e kasten adam öldürmek, rüşvet almak, yasa dışı silah ve patlayıcı madde bulundurmaktan verilen ölüm cezasını onadı.

Cao'nun cezası, kararın açıklanmasından hemen sonra infaz edildi. 

Cao, emniyet müdürü olarak görev yaptığı 2008-2010 döneminde bağış adı altında 23 milyon 680 bin yüen (yaklaşık 12,3 milyon lira) rüşvet almak ve 2015'te bir kadını öldürmekten suçlu bulunmuştu.

AA

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ÇinEski Polis Müdürü Idam EdildiCao Liping
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