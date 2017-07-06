Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 24°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
100627
ALTIN
142.361
DOLAR
3.6183
STERLIN
4.6928
EURO
4.1302
Çağın: Türkçe şarkı yaparsam, yasaklanmaktan korkuyorum
Çağın: Türkçe şarkı yaparsam, yasaklanmaktan...
Diyarbakır'da 'huzur sokağı'
Diyarbakır'da 'huzur sokağı'
Muhteşem açılış partisi
Motorine 11 kuruş zam
Motorine 11 kuruş zam
Çilem Duman ile Müziğe Dair 
Çilem Duman ile Müziğe Dair 
Flaş Haber
Serdar söyledi eşi oynadı
Kapat

Çin'de çocuk katiline idam cezası

Otomobilini kasıtlı olarak ortaokul öğrencilerinin üzerine sürdüğü ve bir öğrencinin ölümüne neden olduğu iddia edilen Ma Gaoçao'ya, toplum huzurunu bozmak suçundan ölüm cezası verildi.

Çin'de çocuk katiline idam cezası

Otomobilini kasıtlı olarak ortaokul öğrencilerinin üzerine sürdüğü ve bir öğrencinin ölümüne neden olduğu iddia edilen Ma Gaoçao'ya, toplum huzurunu bozmak suçundan ölüm cezası verildi.

06 Temmuz 2017 Perşembe 17:20
9 Okunma
Çin'de çocuk katiline idam cezası

Çin'de, geçen yıl bir ortaokul öğrencisini öldüren kişi idam cezasına çarptırıldı.

Ülkenin kuzeyindeki Hınan eyaletinin Nanyang kentindeki yerel Orta Halk Mahkemesi, otomobilini kasıtlı olarak sürdüğü ortaokul öğrencilerinden birisinin ölümüne neden olup, 11'ini de yaraladığı iddiasıyla yargılanan Ma Gaoçao'nun, toplum huzurunu bozmak suçundan ölüm cezasına çarptırıldığını duyurdu.

Ma'nın ayrıca, ölümüne neden olduğu öğrencinin ailesine 100 bin yuan (yaklaşık 54 bin lira) tazminat ödemesine hükmedildi.

Nanyang kentinde geçen yılın şubat ayında otomobilini bir ortaokulun çıkış kapısındaki öğrencilerin üzerine süren Ma Gaoçao, bir öğrencinin ölümüne, 11 kişinin ise yaralanmasına neden olmuştu.

İş hayatındaki başarısızlıklar sonucu bunalıma giren Ma'nın bu eylemi, topluma duyduğu öfke nedeniyle kasıtlı olarak yaptığı belirtilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Çinçocuk Katiliçocuk Katiline Idam CezasıIdam CezasıNanyangMa Gaoçao
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Katar'dan Filistinli çocuklara destek anlaşması
Katar'dan Filistinli çocuklara destek anlaşması
Trump'tan Rusya yorumu
Trump'tan Rusya yorumu
Avrupa Parlamentosundan Türkiye kararı
Avrupa Parlamentosundan Türkiye kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel görüşecek
YTB'nin 'Cep Rehberi' güncellendi
YTB'nin 'Cep Rehberi' güncellendi
Japonya nüfusunda rekor azalma
Japonya nüfusunda rekor azalma

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ