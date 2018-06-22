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Çin basınından ABD’ye 'ticari paranoya' suçlaması

Çin basını, ABD’yi "ticari paranoya" ile suçlayarak, ticaret savaşında yenildiğini öne sürdü.

Çin basınından ABD’ye 'ticari paranoya' suçlaması

Çin basını, ABD’yi "ticari paranoya" ile suçlayarak, ticaret savaşında yenildiğini öne sürdü.

22 Haziran 2018 Cuma 14:39
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Çin basınından ABD’ye 'ticari paranoya' suçlaması

PEKİN

China Daily gazetesinin “Paranoya hezeyanlarının korumacılık semptomları” başlıklı baş makalesinde ABD Başkanı Donald Trump’ın 50 milyar dolar değerindeki ithal Çin mallarına yüzde 25 gümrük vergisinin eklendiğini açıklaması ile gerilen ticari ilişkilere yönelik, "ABD yönetiminin yaklaşımı kendi kendine kaybetmektir." ifadeleri kullanıldı. 

Rhodium Group adlı araştırma şirketinin raporuna yer verilen baş makalede, Çinli şirketlerin yılın 5 ayında ABD’ye yatırımlarının yüzde 92 azalarak 1,8 milyar dolara gerilediği belirtilirken, Çin’in dış yatırımlarının aynı dönemde yüzde 38,5 artarak 47, 89 milyar dolara çıktığı vurgulandı.

"Trump ve şahin ekibinin ABD’deki Çin yatırımlarının hızla azalmasına ve Çin-ABD ilişkilerinin zarar görmesine neden olduğu" savunulan yazıda, Trump yönetiminin açtığı yüksek maliyetli savaşların sonucunda ABD ekonomisinin eziyet çektiği kaydedildi.

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesi de yayımladığı köşe yazısında, ABD’nin Çin’e yönelik engelleme politikası izlediği öne sürülerek, Washington yönetiminin teknoloji, savunma ve uluslararası nüfuz konusunda Çin’e baskın geldiği ve yakın gelecekte Pekin yönetimi üzerinde stratejik bir inisiyatif alacağına dikkati çekti.

Gelişmekte olan Çin sanayi ve teknolojisinin dış müdahalelere karşı direnmek için yeterince güçlü olduğu belirtilen yazıda, “Çin, ABD politikasında sağ duyulu davrandığı, ABD ile jeopolitik rekabet ve stratejik bir çarpışmadan kaçındığı sürece, ABD baskısına karşı koyabilir. Diğer bir deyişle Çin kendi iç işlerine odaklanmalı.” ifadeleri kullanıldı.

Çin ile ABD arasında ticaret savaşını tetikleyen gelişmeler, ABD Başkanı Trump'ın mart ayında ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başlamıştı. Çin de buna cevaben, ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 tarife getirilmesine karar vermişti.

Söz konusu gümrük vergilerine karşılık, Trump yönetimi bini aşkın Çin menşeli ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmeyi planladığını açıklamış, Pekin yönetimi ise buna cevaben ABD'den ithal edilen 50 milyar dolar tutarındaki ürüne yüzde 25 gümrük vergisi getirileceğini duyurmuştu.

Daha sonra iki ülke arasında yapılan üst düzey müzakerelerle ticari gerilimlerde yumuşama sinyalleri verilse de ABD Başkanı Trump'ın geçen hafta Çin mallarına 50 milyar dolarlık gümrük vergisini onaylamasıyla gerilim tekrar yükselmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Çin BasınıABDTicari ParanoyaSuçlama
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