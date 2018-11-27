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Çıkan yangında milyar dolarlık altın eridi

Irak'ın Kerkük kentinde bulunan Kayseri Çarşısı'nda çıkan yangında 67 kuyumcu dükkanında bulunan 1 milyar dolarlık altın eridi.

Çıkan yangında milyar dolarlık altın eridi

Irak'ın Kerkük kentinde bulunan Kayseri Çarşısı'nda çıkan yangında 67 kuyumcu dükkanında bulunan 1 milyar dolarlık altın eridi.

27 Kasım 2018 Salı 13:52
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Çıkan yangında milyar dolarlık altın eridi

KERKÜK

Irak'ın Kerkük kentinde bulunan Osmanlı mirası tarihi Kayseri Çarşısı'nda dün gece geç saatlerde çıkan yangında 67 kuyumcu dükkanında bulunan 1 milyar dolarlık altın eridi.

AA muhabirine konuşan Kerkük Kayseri Çarşısı Kuyumcular Birliği Başkanı Hakkı İsmail, ''Çarşıda çıkan yangında 1 milyar dolarlık altın eridi.'' dedi.

Asırlık kuyumcu dükkanlarında yangının etkisiyle eriyen altınların enkaz altından toplanmaya çalışıldığını aktaran İsmail, ''Çarşıdaki 67 kuyumcu dükkanında yaklaşık 5 ton altın ve değerli eşyalar bulunuyordu. Saatlerce süren yangının etkisiyle eriyen altınlar heba oldu.'' diye konuştu.

İsmail, yangında sadece altın değil yaklaşık 200 bin dolar değerinde gümüşün de eridiğini belirterek, "Yüzlerce ailenin ekmek kapısı olan iş yerleri yok oldu. Yangının çıkma nedeninin mutlaka ortaya çıkarılmasını istiyoruz.'' şeklinde konuştu.

Türkmenlerin yoğunlukla yaşadığı Kerkük kent merkezinde bulunan ve Osmanlı döneminde inşa edilen tarihi Kayseri Çarşısı'nda dün gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Kerkük İtfaiye Müdürlüğü Basın Sorumlusu Kays Kerküklü, daha önce açıklamada, çarşıda bulunan 400'ün üzerindeki iş yerinin kullanılamaz hale geldiğini söylemişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
KerkükYangınKayseri Çarşısı
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