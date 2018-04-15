Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
109604
ALTIN
177.334
DOLAR
4.0940
STERLİN
5.8553
EURO
5.0536
Elektronik ihracat büyüyor
Son Dakika
Elektronik ihracat büyüyor
8 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
8 terörist etkisiz hale getirildi
Antalya'da golsüz beraberlik
Son Dakika
Antalya'da golsüz beraberlik
Kayserispor evinde kazandı
Kayserispor evinde kazandı
Alimler Birliği'nden Arap Zirvesi'ne çağrı
Alimler Birliği'nden Arap Zirvesi'ne çağrı

Ciddi tehlike var

Steinmeier: Amerikan ve Rus silah sistemlerinin karşı karşıya gelmesi konusunda ciddi tehlike var

Ciddi tehlike var

Steinmeier: Amerikan ve Rus silah sistemlerinin karşı karşıya gelmesi konusunda ciddi tehlike var

15 Nisan 2018 Pazar 18:56
0 Okunma
Ciddi tehlike var

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, "Gaddarlıkların cezasız kalmadığına ilişkin memnuniyet büyük olsa da Suriye savaşında ilk kez, Amerikan ve Rus silah sistemlerinin Suriye'de doğrudan karşı karşıya gelmesi konusunda ciddi tehlike var." dedi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ABD, İngiltere ve Fransa’nın Esed rejimine karşı operasyonuyla ilgili, “Bu gaddarlıkların cezasız kalmadığına ilişkin memnuniyet büyük olsa da 7 yıldır süren Suriye savaşında ilk kez, Amerikan ve Rus silah sistemlerinin Suriye topraklarında doğrudan karşı karşıya gelmesi konusunda ciddi tehlike var." dedi.

Steinmeier, “Bild am Sonntag” gazetesine verdiği röportajda, cumartesi gecesi düzenlenen hava saldırılarının, tekrarlanan kimyasal silah kullanımına karşı misilleme anlamına geldiğini belirtti.

Bugün Rusya-ABD ilişkilerindeki gerilimin bir sonraki aşamasına gelindiğini ifade eden Steinmeier, "Bu gaddarlıkların cezasız kalmadığına ilişkin memnuniyet büyük olsa da 7 yıldır süren Suriye savaşında ilk kez, Amerikan ve Rus silah sistemlerinin Suriye topraklarında doğrudan karşı karşıya gelmesi konusunda ciddi tehlike var." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye’de barışçıl gelecek için yol arayanların bir sonraki hava saldırısının ötesini düşünmeleri gerektiğini vurgulayan Steinmeier, bu konuda ABD ve Rusya’nın büyük sorumluluk taşıdığını kaydetti.

Steinmeier, ABD ve Rusya'nın ilk adımı atmaları gerektiğini ifade ederek "Putin ve Trump bunu dünyaya borçlu. Washington ve Moskova Suriye konusunda birbirlerine yaklaşan yolu bulamazsa Suriye’deki durumun düzelme şansı sıfır." dedi.

Rusya ile Batı arasındaki yabancılaşmanın da kendilerini endişelendirdiğini söyleyen Steinmeier, “Fiilen iki tarafta da artık güven temeli yok.“ diye konuştu.

Steinmeier, bu tehlikeli yabancılaşmaya karşı çıkmanın sorumlu siyasetin esas görevi olduğunu sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Almanya CumhurbaşkanıFrank-Walter Steinmeier
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Stoltenberg: Türkiye NATO için stratejik öneme sahip
Stoltenberg: Türkiye NATO için stratejik öneme sahip
Zorunlu tahliyelerde sona yaklaşıldı
Zorunlu tahliyelerde sona yaklaşıldı
Rusya’nın tasarısı kabul edilmedi
Rusya’nın tasarısı kabul edilmedi
Alimler Birliği'nden Arap Zirvesi'ne çağrı
Alimler Birliği'nden Arap Zirvesi'ne çağrı
Fransa'da polis-gösterici çatışması
Fransa'da polis-gösterici çatışması
Kolombiya Venezuela gerginliği!
Kolombiya Venezuela gerginliği!
NATO'dan ABD'ye destek
NATO'dan ABD'ye destek
İsrail Tavil'i gözaltına aldı
İsrail Tavil'i gözaltına aldı
Karadağ yeni cumhurbaşkanını seçiyor
Karadağ yeni cumhurbaşkanını seçiyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ