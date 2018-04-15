Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, "Gaddarlıkların cezasız kalmadığına ilişkin memnuniyet büyük olsa da Suriye savaşında ilk kez, Amerikan ve Rus silah sistemlerinin Suriye'de doğrudan karşı karşıya gelmesi konusunda ciddi tehlike var." dedi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ABD, İngiltere ve Fransa’nın Esed rejimine karşı operasyonuyla ilgili, “Bu gaddarlıkların cezasız kalmadığına ilişkin memnuniyet büyük olsa da 7 yıldır süren Suriye savaşında ilk kez, Amerikan ve Rus silah sistemlerinin Suriye topraklarında doğrudan karşı karşıya gelmesi konusunda ciddi tehlike var." dedi.

Steinmeier, “Bild am Sonntag” gazetesine verdiği röportajda, cumartesi gecesi düzenlenen hava saldırılarının, tekrarlanan kimyasal silah kullanımına karşı misilleme anlamına geldiğini belirtti.

Bugün Rusya-ABD ilişkilerindeki gerilimin bir sonraki aşamasına gelindiğini ifade eden Steinmeier, "Bu gaddarlıkların cezasız kalmadığına ilişkin memnuniyet büyük olsa da 7 yıldır süren Suriye savaşında ilk kez, Amerikan ve Rus silah sistemlerinin Suriye topraklarında doğrudan karşı karşıya gelmesi konusunda ciddi tehlike var." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye’de barışçıl gelecek için yol arayanların bir sonraki hava saldırısının ötesini düşünmeleri gerektiğini vurgulayan Steinmeier, bu konuda ABD ve Rusya’nın büyük sorumluluk taşıdığını kaydetti.

Steinmeier, ABD ve Rusya'nın ilk adımı atmaları gerektiğini ifade ederek "Putin ve Trump bunu dünyaya borçlu. Washington ve Moskova Suriye konusunda birbirlerine yaklaşan yolu bulamazsa Suriye’deki durumun düzelme şansı sıfır." dedi.

Rusya ile Batı arasındaki yabancılaşmanın da kendilerini endişelendirdiğini söyleyen Steinmeier, “Fiilen iki tarafta da artık güven temeli yok.“ diye konuştu.

Steinmeier, bu tehlikeli yabancılaşmaya karşı çıkmanın sorumlu siyasetin esas görevi olduğunu sözlerine ekledi.