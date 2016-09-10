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CIA'den Suriye ve Irak açıklaması

CIA Başkanı Brennan, Suriye ve Irak'ın bölünme ihtimaline dikkati çekerek, "Her iki ülkede de adil bir şekilde yönetecek merkezi hükümetler oluşturulabilir mi emin değilim" dedi.

CIA'den Suriye ve Irak açıklaması

CIA Başkanı Brennan, Suriye ve Irak'ın bölünme ihtimaline dikkati çekerek, "Her iki ülkede de adil bir şekilde yönetecek merkezi hükümetler oluşturulabilir mi emin değilim" dedi.

10 Eylül 2016 Cumartesi 10:29
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CIA'den Suriye ve Irak açıklaması
NEW YORK/ WASHINGTON - Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı John Brennan, Suriye ve Irak'ın bölünme ihtimaline dikkati çekerek, "Her iki ülkede de adil bir şekilde yönetecek merkezi hükümetler oluşturulabilir mi emin değilim. Merkezi hükümet ve özerk bölgelerden oluşan federal bir yapı olabilir." dedi.

Brennan, CTC Sentinel adlı yayın kuruluşuna verdiği mülakatta, Suriye ve Irak'ta çok fazla kan aktığını, yıkım yaşandığını ve mezhepsel bölünmelerin yaşandığını söyledi.

Bu iki ülkenin de bölünme ihtimalinin olduğunu belirten Brennan, "Suriye ve Irak'ın yeniden bir araya getirilip getirilemeyeceğini bilmiyorum. Her iki ülkede de adil bir şekilde yönetecek merkezi hükümet oluşturulabilir mi emin değilim. Merkezi hükümet ve özerk bölgelerden oluşan federal bir yapı olabilir. Bu tabii ki önümüzdeki 3-4 yıl içinde neler olur, ona bağlı." diye konuştu.

Hem Suriye hem de Irak'ta otoriter baskıcı merkezi hükümet istemediklerini dile getiren Brennan, şu anda yaşanan sorunlara bu tür yönetimlerin neden olduğunu vurguladı.

"Rakka'nın DAEŞ'ten alınması zor olacak"
Irak'ta Batı usulü bir bir demokrasinin Irak için zor olduğunu ifade eden Brennan, "Arap Baharı ile otoriterin liderlerin gitmesinin ardından demokrasinin yeşereceğini düşündük ama öyle olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Terör örgütü DAEŞ'in birçok sivili rehin tuttuğunu hatırlatan ve çok sayıda ölümün yaşanabileceği uyarısında bulunan Brennan, "Rakka'nın DAEŞ'ten geri alınması Münbiç'ten çok daha zor olacak." ifadesini kullandı.

Suriye'ye giden yabancı savaşçılar
John Brennan, başkent Washington'da ulusal güvenlik konularının ele alındığı bir konferansta da Suriye ve Irak ile ilgili değerlendirmeler yaptı.

"DAEŞ hem Suriye hem de Irak'ta varlığını uzun süre sürdürecektir." diyen Brennan, bu terör örgütüne katılmak üzere Suriye'ye giden yabancı militanların kendi ülkelerine dönme riskinin her zaman var olduğunu belirtti. Bunlardan bazılarının belki topluma yeniden kazandırılabileceğini söyleyen Brennan, "Ancak çoğu hem Amerika hem de diğer ülkeler için uzun yıllar boyunca tehdit oluşturmaya devam edecektir." açıklamasında bulundu.

CIA Başkanı Brennan, kendisine yöneltilen bir soru üzerine Suriye'nin, görev süresi boyunca karşılaştığı en karmaşık sorun olduğunu kaydetti. Brennan, "DAEŞ'i savaş meydanlarında yensek de siyasi, ekonomik, sosyal ve mezhepsel sorunlar artmaya devam edecek gibi görünüyor." ifadelerini dile getirdi.

AA

Son Güncelleme: 10.09.2016 10:30
Anahtar Kelimeler:
CıaSuriyeönce Vatan
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