Christides: KEİ güçlü mesaj verecek

KEİ Genel Sekreteri Christides "Zirvenin sonunda ortaya çıkacak bildiri, KEİ'nin, burada olduğuna, jeostratejik bölgeyi iş birliği, istikrar ve refah bölgesine dönüştürme çalışmalarına liderlik etmeye hazır olduğuna dair güçlü mesaj verecek" dedi.

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın (AA) ev sahibi fotoğraf sağlayıcısı olduğu Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın açılışında konuşan KEİ Genel Sekreteri Michael Christides, toplantının, yarınki en üst düzey karar organı KEİ Zirvesi'nden bir gün önce yapılmış olmasının önemine işaret etti.

Zirvede bugüne kadar yürütülen çalışmaların değerlendirileceğini ve gelecek dönemde yapılması gerekenlerin taslağının çıkarılacağını ifade eden Christides, bugünkü toplantıda zirvenin sonunda yayımlanacak bildiriye son şeklinin verilmesi için bir araya geldiklerini anlattı.

Toplantı öncesinde yapılan kıdemli memurlar toplantısının da bu konuda çalışmalar yaptığının altını çizen Christides, "Zirvenin sonunda ortaya çıkacak bildiri, KEİ'nin, burada olduğuna, değişen şartlara uyum sağladığına, ortaya çıkan yeni sınamalara karşı pozitif ve vakit kaybetmeksizin tepkiler verdiğine ve jeostratejik bölgeyi iş birliği, istikrar ve refah bölgesine dönüştürme çalışmalarına liderlik etmeye hazır olduğuna dair güçlü ve yüksek sesli bir mesaj verecek." ifadelerini kullandı.

Bugünün KEİ Genel Sekreterliğinin yeni bir binaya kavuşması açısından da önemli olduğunu vurgulayan Christides, yeni, modern ve cömert bir merkez temin ettikleri için Türkiye’ye teşekkürlerini iletti.

Açılış konuşmalarının tamamlanmasının ardından üye ülke temsilcileri aile fotoğrafı çektirdi.