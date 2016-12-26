Kentin özellikle güney kesiminde Noel'e rastlayan hafta sonundaki silahlı saldırılarda 9 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.
Yıl başından bu yana 747 ölüm vakası yaşandı
Noel akşamı Labor of Love Apostolic Kilisesi önünde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybederken Westchester bölgesindeki bir gece kulübünde de bir kişi silahlı saldırı sonucu öldü, 5 kişi yaralandı.
Chicago'da yıl başından bu yana silahlı saldırılarda 747 kişi öldürüldü, 4 bin 258 kişi yaralandı.
AK Parti ve CHP heyetleri Bulgaristan'da
"Uçağın düşmesinde terör ihtimaller arasında...
Çin'in ilk uçak gemisi Pasifik'e hareket etti
Filipinler'de 220 bin kişi tahliye edildi
'Allah Türkiye'yi ve liderlerini korusun' diye...
Fırat Kalkanı'nda DEAŞ'a ait 113 hedef vuruldu
Chicago’da silahlı saldırılar Noel'de de...
Çin, ilk Su-35 savaş uçağını teslim aldı
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!