Polis,

ABD

'nin suç oranı en yüksek kenti

Chicago

’da Noel tatili sırasında çok sayıda

silahlı saldırı

yaşandığını açıkladı.

Kentin özellikle güney kesiminde Noel'e rastlayan hafta sonundaki silahlı saldırılarda 9 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.

Yıl başından bu yana 747 ölüm vakası yaşandı

Noel akşamı Labor of Love Apostolic Kilisesi önünde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybederken Westchester bölgesindeki bir gece kulübünde de bir kişi silahlı saldırı sonucu öldü, 5 kişi yaralandı.

Chicago'da yıl başından bu yana silahlı saldırılarda 747 kişi öldürüldü, 4 bin 258 kişi yaralandı.

AA