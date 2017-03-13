Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Hafif yağmur
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
89296
ALTIN
145.785
DOLAR
3.7479
STERLIN
4.5823
EURO
4.0112
Antalyaspor deplasmandan galip çıktı
Antalyaspor deplasmandan galip çıktı
Beşiktaş zirvede avantaj yitirdi
Beşiktaş zirvede avantaj yitirdi
Medipol Başakşehir deplasmanda 3 puan aldı
Medipol Başakşehir deplasmanda 3 puan...
'Turizm geliri gastronomiyle 75 milyar dolara çıkabilir'
SON DAKİKA
"Gastronomiden 12 ay elde edebilirsiniz"
Bakan Kaya Türkiye'ye hareket etti
Bakan Kaya Türkiye'ye hareket etti

Chicago'ya 'Aziz Patrick' makyajı

Aziz Patrick Günü etkinlikleri nedeniyle adeta yeşile bürünen Chicago'da, kent merkezindeki nehir de formülü gizli tutulan özel bir madde ile yeşile boyandı.

Chicago'ya 'Aziz Patrick' makyajı

Aziz Patrick Günü etkinlikleri nedeniyle adeta yeşile bürünen Chicago'da, kent merkezindeki nehir de formülü gizli tutulan özel bir madde ile yeşile boyandı.

13 Mart 2017 Pazartesi 09:52
13 Okunma
Chicago'ya 'Aziz Patrick' makyajı

CHICAGO - ABD’nin Chicago kentinde gerçekleşen Aziz Patrick Günü etkinlikleri kapsamında şehir merkezindeki Chicago Nehri yeşile boyanırken, bu yıl 62. kez düzenlenen geleneksel yürüyüşe binlerce kişi katıldı.

ABD’de her sene en renkli Aziz Patrick Günü etkinliklerine ev sahipliği yapan Chicago’da bu gelenek bu yıl da bozulmadı. Sıfırın altında 10 dereceyi bulan soğuk havaya rağmen binlerce Chicagolu sabahın erken saatlerinden itibaren Aziz Patrick Günü etkinlikleri için yeşil renkteki kıyafet ve kostümleriyle sokakları doldurdu.

Kentteki ilk etkinlik olan Chicago nehrinin boyanmasına yerel saatle 08.00 sıralarında başlandı. Doğaya zarar vermeyen, gizli formüllü madde nehir üzerinde dolaşan botlardan suya bırakıldı. Kısa sürede yeşile dönen nehrin fotoğrafını çekmek isteyen ABD’liler adeta birbirleriyle yarıştı.

Gruplar halinde nehir kenarına akın eden Amerikalılardan Ryan Shepeck, 5,5 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı Falon Haygood’a sürpriz evlenme teklifinde bulundu. Haygood teklifi kabul ederken, mühendis erkek arkadaşı Shepeck’in aldığı alyansın genç kızın parmağına olmadığı gözlendi.

Birçok ABD’li de soğuk havaya rağmen yeşil renkli nehir üzerindeki bot ve kano turlarına katılmayı tercih etti.

Chicago’da Aziz Patrick Günü’nün en büyük ikinci etkinliği ise binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen yürüyüş oldu. Chicago Belediye Başkanı Rahm Emanuel’in de aralarında bulunduğu çok sayıda yetkilinin katıldığı yürüyüş, Columbus yolu ile Balbo Caddesi'nin kesiştiği noktada başladı. Kent merkezinde son bulan yürüyüş birçok televizyon kanalı tarafından canlı yayınlandı.

Alınan güvenlik önlemlerinin dikkat çektiği geleneksel yürüyüşün güzergahındaki yollar, kum yüklü kamyonlarla trafiğe kapatıldı. Chicago’daki Aziz Patrick Günü kutlamaları küçük çaplı olarak gün boyu sürdü.

AA

Anahtar Kelimeler:
Aziz PatrickÖnce Vatan Gazetesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suriye'de en fazla çocuk ölümü 2016'da yaşandı
Suriye'de en fazla çocuk ölümü 2016'da yaşandı
Hollanda polisinin 'köpekli' müdahalesinde 7 kişi yaralandı
Hollanda polisinin 'köpekli' müdahalesinde 7 kişi yaralandı
Hollanda'nın kararlarını ırkçı lider Wilders belirledi
Hollanda'nın kararlarını ırkçı lider Wilders belirledi
Avrupa Konseyi'nden Hollanda açıklaması
Avrupa Konseyi'nden Hollanda açıklaması
Bakan Kaya Türkiye'ye hareket etti
Bakan Kaya Türkiye'ye hareket etti
Polis köpekleriyle müdahale!
Polis köpekleriyle müdahale!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ