Chicago'ya 'Aziz Patrick' makyajı

CHICAGO - ABD’nin Chicago kentinde gerçekleşen Aziz Patrick Günü etkinlikleri kapsamında şehir merkezindeki Chicago Nehri yeşile boyanırken, bu yıl 62. kez düzenlenen geleneksel yürüyüşe binlerce kişi katıldı.

ABD’de her sene en renkli Aziz Patrick Günü etkinliklerine ev sahipliği yapan Chicago’da bu gelenek bu yıl da bozulmadı. Sıfırın altında 10 dereceyi bulan soğuk havaya rağmen binlerce Chicagolu sabahın erken saatlerinden itibaren Aziz Patrick Günü etkinlikleri için yeşil renkteki kıyafet ve kostümleriyle sokakları doldurdu.

Kentteki ilk etkinlik olan Chicago nehrinin boyanmasına yerel saatle 08.00 sıralarında başlandı. Doğaya zarar vermeyen, gizli formüllü madde nehir üzerinde dolaşan botlardan suya bırakıldı. Kısa sürede yeşile dönen nehrin fotoğrafını çekmek isteyen ABD’liler adeta birbirleriyle yarıştı.

Gruplar halinde nehir kenarına akın eden Amerikalılardan Ryan Shepeck, 5,5 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı Falon Haygood’a sürpriz evlenme teklifinde bulundu. Haygood teklifi kabul ederken, mühendis erkek arkadaşı Shepeck’in aldığı alyansın genç kızın parmağına olmadığı gözlendi.

Birçok ABD’li de soğuk havaya rağmen yeşil renkli nehir üzerindeki bot ve kano turlarına katılmayı tercih etti.

Chicago’da Aziz Patrick Günü’nün en büyük ikinci etkinliği ise binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen yürüyüş oldu. Chicago Belediye Başkanı Rahm Emanuel’in de aralarında bulunduğu çok sayıda yetkilinin katıldığı yürüyüş, Columbus yolu ile Balbo Caddesi'nin kesiştiği noktada başladı. Kent merkezinde son bulan yürüyüş birçok televizyon kanalı tarafından canlı yayınlandı.

Alınan güvenlik önlemlerinin dikkat çektiği geleneksel yürüyüşün güzergahındaki yollar, kum yüklü kamyonlarla trafiğe kapatıldı. Chicago’daki Aziz Patrick Günü kutlamaları küçük çaplı olarak gün boyu sürdü.