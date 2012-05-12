Chavez, ülkesine döndü

Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez (57), Küba'da gördüğü kanser tedavisinin ardından 11 gün sonra ülkesine döndü.

Chavez, Simon Bolivar Havaalanı'nda yaptığı konuşmada, son radyoterapinin başarıyla tamamlandığını belirterek, önümüzdeki günlerde eski sıhhatini geri kazanmak için doktorlarının tavsiyesini katı bir şekilde uygulayacağını söyledi.

Hugo Chavez, tedavisi sırasında komplikasyonlar yaşandığına ilişkin söylentileri yalanlayarak, bu tür tedavilerde çok normal karşılanan birkaç rahatsızlığın ötesinde tedaviyi durduracak, aksatacak veya değişiklik yapılacak hiçbir şey yaşanmadığını kaydetti.

Venezuela devlet televizyonu, Chavez'in, Devlet Başkanı Yardımcısı Elias Jaua, Savunma Bakanı Henry Rangel Silva, Adalet Bakanı Tareck El Aissami ve diğer yetkililerle sohbet ederken çekilen görüntülerini yayınladı.

Chavez, radyoterapi görmek için 30 Nisan'da Küba'ya gitmişti. Tedavilere, Şubat ayındaki ameliyatın ardından Mart'ta başlanmıştı.



