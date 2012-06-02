Chavez, 3 milyonuncu takipçisine ev aldı

Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki 3 milyonuncu takipçisi olan genç bir kadını ev vererek ödüllendirdi.

Chavez, hafta başında yayınladığı mesajda, Natalia Valdivieso'yu 3 milyonuncu takipçisi olduğu için tebrik ederken, Valdivieso, ödülü olan yeni evini Perşembe günü aldığını söyledi.

Natalia Valdivieso, Twitter hesabında yayınladığı mesajlardan birinde, ''Teşekkür ederim, evim çok güzel'' derken, bir diğerinde evinin bulunduğu Margarita Adası'nda 200 aileye daha ev verildiğini kaydetti.



