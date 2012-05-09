Cezayir yarın sandığa gidecek

İSTANBUL - Cezayir Ulusal Halk Meclisi'nin 389 üyesinin belirleneceği seçimlerde 42 siyasi parti yarışacak. Seçimde asıl yarışın hükümetle bağlantılı iki parti ile İslami eğilimli olarak tanımlanan Barış Toplumu Hareketi, El Nahda ve El Islah partilerinden oluşan ittifak arasında geçeceği tahmin ediliyor.



Seçimlere ayrıca 1997'den bu yana sandığa gitmeyen sosyalistler de katılacak.

Bu arada, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) yanı sıra Avrupa Birliği de seçimleri izlemek üzere gözlemci gönderecek.

Öte yandan Başbakan Ahmed Uyahya, genel olarak seçimleri boykota davet eden kesimleri ve özellikle de 1992'de ordu tarafından yasaklanan İslami Kurtuluş Cephesi'nin (FİS) lideri Abbas Medeni'yi boykot çağrısı yapmasından dolayı eleştirerek, seçimi boykot etmenin, yabancı ülkelerin Cezayir'in içişlerine karışmasına ortam hazırlayacağını savunmuştu.

Bu arada Cezayir hükümeti, seçimlere katılım oranının yüzde 40'larda kalacağının tespit edilmesi üzerine, cep telefonu ve TV mesajlarıyla katılımı teşvik etmişti.