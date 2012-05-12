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Cezayir tek parti dönemine giriyor

İslami eğilimli partiler: "Cezayir 'Arap Baharı'ndan uzaklaşarak tek parti dönemine giriyor"

Cezayir tek parti dönemine giriyor

İslami eğilimli partiler: "Cezayir 'Arap Baharı'ndan uzaklaşarak tek parti dönemine giriyor"

12 Mayıs 2012 Cumartesi 12:31
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Cezayir tek parti dönemine giriyor

CEZAYİR – Cezayir'deki İslami eğilimli partiler, iktidardaki Ulusal Özgürlük Cephesi'nin sandıktan birinci parti olarak çıkmasını Cezayir'in yeniden tek parti dönemine girmesi olarak değerlendirdi.

Cezayir'de seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra Barış Toplumu Hareketi (MSP), El Nahda, El Islah Hareketi (MN), Adalet ve Kalkınma Cephesi ve Değişim Cephesi dün akşam ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında MSP Başkanı Ebu Cerra Sultani grup adına yaptığı konuşmada, "Seçim sonuçları bağımsızlığımızı kazandığımızdan bu yana mücadele ettiğimiz tek parti yönetiminin yeni dönemde devam edeceğinin ilanıdır" dedi.

Seçime hile karıştırıldığı iddiasında bulunan Sultani, sözlerine şu şekilde devam etti: 

"Bazıları 'Arap  Baharı'nın Cezayir'e gelmesini geciktirmek istiyor. Bu durum Cezayirli vatandaşların gelecekte yapılacak seçimleri boykot etme olasılığını arttırıyor. Biz seçim sonuçlarıyla oynandığını düşünüyoruz.  Diğer siyasi partilerle görüşmelerimiz sürüyor. Seçim sonuçlarına itiraz etmek için ortak bir yol izleyeceğiz."

AA

Son Güncelleme: 12.05.2012 04:32
Anahtar Kelimeler:
Cezayir
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