Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
94978
ALTIN
141.074
DOLAR
3.5662
STERLIN
4.5944
EURO
3.8952
Annem toprak - kızım toprak
TOPRAK ANA GÜNÜN KUTLU OLSUN…
Cem İlkel finalde
Cem İlkel finalde
FETÖ'ye 'himmet' iddianamesi
FETÖ'ye 'himmet' iddianamesi
Meclisten 'engelli haritası'
Meclisten 'engelli haritası'
Otizmi müzikle aşıyorlar
Otizmi müzikle aşıyorlar

Cezayir-Fas çölünde mahsur kalan Suriyeliler yardım bekliyor

Cezayir-Fas sınırındaki çölde mahsur kalan Suriyeli 8 aile, kurtarılmayı bekliyor.

Cezayir-Fas çölünde mahsur kalan Suriyeliler yardım bekliyor

Cezayir-Fas sınırındaki çölde mahsur kalan Suriyeli 8 aile, kurtarılmayı bekliyor.

12 Mayıs 2017 Cuma 13:13
33 Okunma
Cezayir-Fas çölünde mahsur kalan Suriyeliler yardım bekliyor

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin saldırılarından kaçarak Cezayir'e sığınan 8 aile, Fas'a geçmek isterken sınırdaki çölde mahsur kaldı. 25 gündür aşırı sıcak, zehirli hayvanlar ve açlıkla mücadele eden aileler, kurtarılmayı bekliyor.

Suriye’deki iç savaştan kaçan ailelerin dramı, göç ettikleri ülkelerde de devam ediyor. Cezayir’e sığınan, ancak zorlu yaşam şartları nedeniyle Fas'a geçmek isteyen 8 aile, iki ülke arasındaki çölde 25 gündür yaşam mücadelesi veriyor.

Aileler, Fas sınırına vardıklarında, sınır yetkileri tarafından ülkeye kabul edilmedi. Cezayirli yetkililer de Suriye'ye dönmelerine izin vermiyor. 

Gündüz çölün aşırı sıcağına, gece de aşırı soğuğuna maruz kalan aileler, yılan ve akrep gibi zehirli hayvanlarla mücadele ediyor.

"Bize yardım edecek bir ülke arıyoruz"

AA muhabirine internet üzerinden ses kaydı ve görüntü gönderen mağdurlardan 12 yaşındaki Hala Raed, "Burada çok yorulduk. Bize yardım edecek bir ülke arıyoruz. Çölde sıcaklara, fırtınalara, yılan ve akrep saldırılarına maruz kalıyoruz." diye konuştu.

Korkudan uyuyamadıklarını söyleyen Raed, "Çocuklar, büyükler herkes hastalanıyor. Gidin kime sorarsanız sorun. Herkes hastayım diyecektir. Bulduğumuz dikenli otları yakarak soğuklardan korunmaya çalışıyoruz." dedi.

Suriyeli sığınmacıdan BM'ye, "Nerede bahsettiğiniz bu çocuk ve insan hakları?"

Raed, "Bütün Avrupa ülkelerine ve Birleşmiş Milletler'e (BM) sesleniyoruz. Nerede bahsettiğiniz bu çocuk ve insan hakları?" ifadelerini kullandı.

AA'ya ulaşan görsellerde, ailelerin çarşaf ve bez parçalarını birbirine dikerek yaptıkları çadırları kullandığı, rüzgarın savurduğu kum nedeniyle gözlerini güçlükle açabildikleri, oldukça bitkin ve çaresiz oldukları anlaşılıyor.

"Bizi bu öldürücü çölden kurtarın"

Şahir adlı bir baba, "Sizlere Fas-Cezayir çölünden sesleniyoruz. Bütün dünya ülkelerine sesleniyoruz. Bütün ülke liderlerine ve aralarında da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da sesleniyoruz, bizleri bu öldürücü çölden kurtarın." dedi.

Çocukların, kadınların ve yaşlıların yorgun düştüklerini vurgulayan Şahir, "Çocuklar çok kötü günler geçiriyor. Yiyecek ve içecekleri kalmadı." şeklinde konuştu.

Ses kaydında ismi anlaşılamayan bir çocuk da, şunları dile getirdi:

"Güneş bizi yaktı. Çocuklarınız böyle güneş altında kalsa kabul eder misiniz? Lütfen bizleri buradan ve güneşten kurtarın. Yoksa öleceğiz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Esed RejimiCezayirçölde Mahsur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malezya'da gözaltına alınan FETÖ'cüler Türkiye'ye iade edildi
Malezya'da gözaltına alınan FETÖ'cüler Türkiye'ye iade edildi
Başbakan Yıldırım, Uganda Cumhurbaşkanı Museveni ile görüştü
Başbakan Yıldırım, Uganda Cumhurbaşkanı Museveni ile görüştü
Heniyye 'Kassam komutanının katilinin' yakalandığını açıkladı
Heniyye 'Kassam komutanının katilinin' yakalandığını açıkladı
"Karadağ'ın NATO üyeliği, Batı Balkanlar'da barış demek"
"Karadağ'ın NATO üyeliği, Batı Balkanlar'da barış demek"
AB'den Ukrayna vatandaşlarına vize muafiyetine onay
AB'den Ukrayna vatandaşlarına vize muafiyetine onay
Mülteci olarak ayrıldığı Türkiye'ye bakan olarak geldi
Mülteci olarak ayrıldığı Türkiye'ye bakan olarak geldi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ