Cezayir-Fas çölünde mahsur kalan Suriyeliler yardım bekliyor

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin saldırılarından kaçarak Cezayir'e sığınan 8 aile, Fas'a geçmek isterken sınırdaki çölde mahsur kaldı. 25 gündür aşırı sıcak, zehirli hayvanlar ve açlıkla mücadele eden aileler, kurtarılmayı bekliyor.

Suriye’deki iç savaştan kaçan ailelerin dramı, göç ettikleri ülkelerde de devam ediyor. Cezayir’e sığınan, ancak zorlu yaşam şartları nedeniyle Fas'a geçmek isteyen 8 aile, iki ülke arasındaki çölde 25 gündür yaşam mücadelesi veriyor.

Aileler, Fas sınırına vardıklarında, sınır yetkileri tarafından ülkeye kabul edilmedi. Cezayirli yetkililer de Suriye'ye dönmelerine izin vermiyor.

Gündüz çölün aşırı sıcağına, gece de aşırı soğuğuna maruz kalan aileler, yılan ve akrep gibi zehirli hayvanlarla mücadele ediyor.

"Bize yardım edecek bir ülke arıyoruz"

AA muhabirine internet üzerinden ses kaydı ve görüntü gönderen mağdurlardan 12 yaşındaki Hala Raed, "Burada çok yorulduk. Bize yardım edecek bir ülke arıyoruz. Çölde sıcaklara, fırtınalara, yılan ve akrep saldırılarına maruz kalıyoruz." diye konuştu.

Korkudan uyuyamadıklarını söyleyen Raed, "Çocuklar, büyükler herkes hastalanıyor. Gidin kime sorarsanız sorun. Herkes hastayım diyecektir. Bulduğumuz dikenli otları yakarak soğuklardan korunmaya çalışıyoruz." dedi.

Suriyeli sığınmacıdan BM'ye, "Nerede bahsettiğiniz bu çocuk ve insan hakları?"

Raed, "Bütün Avrupa ülkelerine ve Birleşmiş Milletler'e (BM) sesleniyoruz. Nerede bahsettiğiniz bu çocuk ve insan hakları?" ifadelerini kullandı.

AA'ya ulaşan görsellerde, ailelerin çarşaf ve bez parçalarını birbirine dikerek yaptıkları çadırları kullandığı, rüzgarın savurduğu kum nedeniyle gözlerini güçlükle açabildikleri, oldukça bitkin ve çaresiz oldukları anlaşılıyor.

"Bizi bu öldürücü çölden kurtarın"

Şahir adlı bir baba, "Sizlere Fas-Cezayir çölünden sesleniyoruz. Bütün dünya ülkelerine sesleniyoruz. Bütün ülke liderlerine ve aralarında da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da sesleniyoruz, bizleri bu öldürücü çölden kurtarın." dedi.

Çocukların, kadınların ve yaşlıların yorgun düştüklerini vurgulayan Şahir, "Çocuklar çok kötü günler geçiriyor. Yiyecek ve içecekleri kalmadı." şeklinde konuştu.

Ses kaydında ismi anlaşılamayan bir çocuk da, şunları dile getirdi:

"Güneş bizi yaktı. Çocuklarınız böyle güneş altında kalsa kabul eder misiniz? Lütfen bizleri buradan ve güneşten kurtarın. Yoksa öleceğiz."