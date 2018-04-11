Cezayir'de askeri uçak düştü: 257 ölü

BLİDA

Cezayir basınında yer alan habere göre, askeri nakliye uçağı, ülkenin kuzeyindeki Blida vilayetinde yer alan Boufarik Havalimanı yakınlarındaki kara yoluna düştü.

Cezayir devlet televizyonu, düşen askeri nakliye uçağında 257 kişinin öldüğünü duyurdu.

Söz konusu haberlerde, Rus yapımı "Ilyushin" tarzı uçağın Cezayir Hava Kuvvetleri tarafından personel taşıma ve lojistik amaçlı olarak kullanıldığı ifade edildi.

Öte yandan Cezayir resmi haber ajansı APS'de yer alan haberde ise uçağın düştüğü bilgisi teyit edilirken, "şu ana kadar uçakta yolcuların olup olmadığına ilişkin bilgiye ulaşılamadığı" ifade edildi.

Uçağın ülkenin güneybatısındaki Beşar vilayetine gitmek üzere havalandığı kaydedilen haberde, olası kurbanlara yardım için olay yerine sivil savunma ekiplerinin sevk edildiği aktarıldı

Savunma Bakanlığı soruşturma başlattı

Cezayir Savunma Bakanlığı da uçağın düşmesine ilişkin soruşturma başlattığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Boufarik Askeri Üssü'nden, ülkenin batısındaki Tinduf vilayeti, oradan da güneybatıdaki Beşar vilayetine gidecek olan askeri nakliye uçağı, askeri üssün çevresindeki boş bir tarım arazisine düştü. Bakanlık, uçağın düşmesine ilişkin soruşturma başlattı." ifadesi kullanıldı.

Genelkurmay Başkanı olay yerinde

Bu arada Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ahmed Kayıd Salih'in uçağın düşmesinin akabinden olay yerine intikal ettiği belirtildi.

Savunma Bakanlığı ise uçağın düşme nedeni ile ölü ve yaralılar hakkında bilgi vermedi.