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Çevrecilerden AP önünde gösteri

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu önünde toplanan çevreciler, küresel ısınma ve iklim değişikliklerine dikkati çekmek için gösteri yaptı.

Çevrecilerden AP önünde gösteri

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu önünde toplanan çevreciler, küresel ısınma ve iklim değişikliklerine dikkati çekmek için gösteri yaptı.

08 Eylül 2018 Cumartesi 16:20
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Çevrecilerden AP önünde gösteri

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu (AP) önünde toplanan yüzlerce çevreci, küresel ısınma ve iklim değişikliklerine dikkati çekmek için gösteri yaptı.

Çevreci örgütlerin önderliğinde düzenlenen gösteride okunan bildiride, küresel ısınmaya karşı hükümetler ciddi tedbirler almaya çağrılarak, "İklim değişikliğinin önüne geçmek için acil olarak önlem almak gerektiği" ifade edildi.

Küresel ısınmaya neden olan politikalar aleyhinde pankart ve dövizlerin taşındığı gösteri nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
BelçikaAP önünde Gösteri
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