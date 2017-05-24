Cerablus hastanesinde terör mağdurları tedavi ediliyor

CERABLUS - Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ’tan temizlenen Cerablus’ta, Türkiye’nin desteğiyle kurulan hastanede her gün bine yakın kişi tedavi ediliyor. Terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'tan kaçan hasta ve yaralılar da bu hastaneye başvuruyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), 24 Ağustos 2016'da Halep'in Türkiye sınırındaki ilçesi Cerablus'u kurtarmıştı.

DEAŞ'ın karargah olarak kullandığı bir okul, 9 ay önce Sağlık Bakanlığı ve Kızılay'ın desteğiyle donatılarak hastaneye dönüştürüldü.

Başhekim Yardımcısı Süheyla Zeyn el-Abidin AA muhabirlerine yaptığı açıklamada, “Cerablus ilk temizlenen bölge olduğu için Cerablus ve çevresi, Bab, Çobanbey ve diğer bölgelerden hastalar buraya geliyor." dedi.

Hastanede her daldan uzmanların olduğuna işaret eden el-Abidin, “İnsanlar DEAŞ ve PYD'den kaçarak bizim bölgelerimize sığınıyor. Münbiç ve Rakka'dan hasta ve yaralılar da hastanemizde tedavi ediliyor.” ifadelerini kullandı.

El Abidin, “Hastaneyi yeni açtığımız günlerde, acilde günde ortalama 400, polikliniklerde ise 600 kişi tedavi ediliyordu. Şimdi ise polikliniklerimizde günde 700-800 hastaya bakılıyor.” dedi.

Hastanede her gün ortalama 13 çocuğun doğduğunu söyleyen el-Abidin, "2-10 arası sezaryen doğumlar olabiliyor. Durumu ağır olan bebekler, Türkiye’ye sevk ediliyor. Hastanemizde çocuk bakım ünitesi yok. Bunun kurulmasını istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'ye yardımları için teşekkür eden el-Abidin, 23 Şubat'ta DEAŞ'tan kurtarılan Bab ilçesinde de sağlık alanında önemli gelişmeler olduğunu söyledi.

El Abidin, şöyle devam etti:

“Bab’daki Hikme Hastanesinin hayata geçirilmesi çok önemliydi. Bizler de onlara destek olduk ve buradan yaklaşık 6 bin hastamız oraya intikal etti.”

Hastanede tedavi gören Cerabluslu Ebu Muhammed de hizmetten memnun olduklarını belirterek, “Hizmet gayet iyi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Fırat Kalkanı Harekatı'nda emeği geçen herkese teşekkür ederiz.” dedi.