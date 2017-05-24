Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 21°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
98689
ALTIN
143.582
DOLAR
3.5666
STERLIN
4.6241
EURO
3.9912
Artvin'deki 466 yıllık cami restore ediliyor
Artvin'deki 466 yıllık cami restore...
Brezilya'da 272 kilogramlık zümrüt bulundu
Brezilya'da 272 kilogramlık zümrüt bulundu
Arda Turan Barcelona'da 'dolabını topladı' iddiası
Arda Turan Barcelona'da 'dolabını topladı'...
'Tiroid kanseri Türkiye'de kadınlarda ikinci sırada'
'Tiroid kanseri Türkiye'de kadınlarda ikinci...
Çin'in 'Mistik Deniz Ejderhası' derin sularda
Çin'in 'Mistik Deniz Ejderhası' derin...

Cerablus hastanesinde terör mağdurları tedavi ediliyor

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ’tan temizlenen Cerablus’ta, Türkiye’nin desteğiyle kurulan hastanede her gün bine yakın kişi tedavi ediliyor.

Cerablus hastanesinde terör mağdurları tedavi ediliyor

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ’tan temizlenen Cerablus’ta, Türkiye’nin desteğiyle kurulan hastanede her gün bine yakın kişi tedavi ediliyor.

24 Mayıs 2017 Çarşamba 00:00
28 Okunma
Cerablus hastanesinde terör mağdurları tedavi ediliyor

CERABLUSFırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ’tan temizlenen Cerablus’ta, Türkiye’nin desteğiyle kurulan hastanede her gün bine yakın kişi tedavi ediliyor. Terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'tan kaçan hasta ve yaralılar da bu hastaneye başvuruyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), 24 Ağustos 2016'da Halep'in Türkiye sınırındaki ilçesi Cerablus'u kurtarmıştı.

DEAŞ'ın karargah olarak kullandığı bir okul, 9 ay önce Sağlık Bakanlığı ve Kızılay'ın desteğiyle donatılarak hastaneye dönüştürüldü.

Başhekim Yardımcısı Süheyla Zeyn el-Abidin AA muhabirlerine yaptığı açıklamada, “Cerablus ilk temizlenen bölge olduğu için Cerablus ve çevresi, Bab, Çobanbey ve diğer bölgelerden hastalar buraya geliyor." dedi.

Hastanede her daldan uzmanların olduğuna işaret eden el-Abidin, “İnsanlar DEAŞ ve PYD'den kaçarak bizim bölgelerimize sığınıyor. Münbiç ve Rakka'dan hasta ve yaralılar da hastanemizde tedavi ediliyor.” ifadelerini kullandı.

El Abidin, “Hastaneyi yeni açtığımız günlerde, acilde günde ortalama 400, polikliniklerde ise 600 kişi tedavi ediliyordu. Şimdi ise polikliniklerimizde günde 700-800 hastaya bakılıyor.” dedi.

Hastanede her gün ortalama 13 çocuğun doğduğunu söyleyen el-Abidin, "2-10 arası sezaryen doğumlar olabiliyor. Durumu ağır olan bebekler, Türkiye’ye sevk ediliyor. Hastanemizde çocuk bakım ünitesi yok. Bunun kurulmasını istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'ye yardımları için teşekkür eden el-Abidin, 23 Şubat'ta DEAŞ'tan kurtarılan Bab ilçesinde de sağlık alanında önemli gelişmeler olduğunu söyledi.

El Abidin, şöyle devam etti:

“Bab’daki Hikme Hastanesinin hayata geçirilmesi çok önemliydi. Bizler de onlara destek olduk ve buradan yaklaşık 6 bin hastamız oraya intikal etti.”

Hastanede tedavi gören Cerabluslu Ebu Muhammed de hizmetten memnun olduklarını belirterek, “Hizmet gayet iyi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Fırat Kalkanı Harekatı'nda emeği geçen herkese teşekkür ederiz.” dedi.

AA

Son Güncelleme: 24.05.2017 11:45
Anahtar Kelimeler:
CerablusHastaneFırat Kalkanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DEAŞ tarafından elleri kesilen Musullu kardeşlerin dramı
DEAŞ tarafından elleri kesilen Musullu kardeşlerin dramı
ABD Başkanı Trump Vatikan'da
ABD Başkanı Trump Vatikan'da
Flamingolar tek ayak üstünde enerjiden tasarruf ediyor
Flamingolar tek ayak üstünde enerjiden tasarruf ediyor
Brezilya'da 272 kilogramlık zümrüt bulundu
Brezilya'da 272 kilogramlık zümrüt bulundu
İngiltere terör tehdit seviyesini en yüksek basamağa çıkardı
İngiltere terör tehdit seviyesini en yüksek basamağa çıkardı
ABD'den PYD/PKK'ya askeri sevkiyat
ABD'den PYD/PKK'ya askeri sevkiyat

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ