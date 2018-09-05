Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
92695
ALTIN
256.563
DOLAR
6.6769
STERLİN
8.5531
EURO
7.7362
Çay ihracatı kazandırıyor
Çay ihracatı kazandırıyor
Hava sıcaklıkları düşüyor
Hava sıcaklıkları düşüyor
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Deniz Tekin, Çözülmezliğiyle Başarılı
Deniz Tekin, Çözülmezliğiyle Başarılı
AB'den İdlib uyarısı
AB'den İdlib uyarısı

Cenneti'den Ruhani'ye 'Trump'la görüşme' uyarısı

İran Uzmanlar Meclisi Başkanı Cenneti, ABD Başkanı Trump'ın New York'taki BM Genel Kurulu toplantıları sırasında Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşme niyetinde olduğunu ancak Ruhani'nin görüşmemesi gerektiğini söyledi.

Cenneti'den Ruhani'ye 'Trump'la görüşme' uyarısı

İran Uzmanlar Meclisi Başkanı Cenneti, ABD Başkanı Trump'ın New York'taki BM Genel Kurulu toplantıları sırasında Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşme niyetinde olduğunu ancak Ruhani'nin görüşmemesi gerektiğini söyledi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 14:49
0 Okunma
Cenneti'den Ruhani'ye 'Trump'la görüşme' uyarısı

İran Uzmanlar Meclisi Başkanı Ahmed Cenneti, ABD Başkanı Donald Trump'ın New York'taki BM Genel Kurulu toplantıları sırasında Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşme niyetinde olduğunu ancak Ruhani'nin buna yanaşmaması gerektiğini belirtti.

İran basınına yansıyan haberlere göre, Uzmanlar Meclisi Başkanı Cenneti, ABD Başkanı Trump'ın, Ruhani ile görüşmek istediğini söyledi.

Trump'ın İran ile ön koşulsuz görüşme teklifine değinen Cenneti, "Trump halkımızı yeniden aldatmak için İranlı yetkililerle ön koşulsuz müzakere talebinde bulundu. Rehber (İran lideri Ayetullah Ali Hamaney) ise hiçbir yetkilinin bunlarla müzakereye hakkı olmadığını söyledi." dedi.

Ruhani'nin ülke lideri Hamaney'in talimatlarına riayet ederek Trump ile görüşmemesi gerektiğini belirten Cenneti, "New York'a gitmek isteyen Sayın Ruhani ve beraberindekilerin rehberin bu vurgusuna dikkat etmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi ise Cenneti'nin açıklamalarına "temelsiz" diyerek tepki gösterdi.

Başkent Tahran'da basına açıklama yapan Vaizi, iddiaların sorulması üzerine, "Bu sözler beni oldukça şaşırttı. Sokakta ve pazarlarda bu sözleri duyabiliriz ancak bu sözlerin Uzmanlar Meclisi Başkanı tarafından söylenmesi şaşırtıcı. Bu iddialar temelsizdir ve hiçbir zaman da gündeme gelmemiştir." açıklamasında bulundu.

Vaizi, halka karşı inandırıcı olabilmek için Cenneti gibi ülkenin ileri gelen isimlerinin yaptıkları açıklamalara dikkat etmesi gerektiğini ifade etti.

Öte yandan Tahran'da bir törende konuşan Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi de Hamaney'in açıklamalarına rağmen halen bazı üst düzey isimlerin ülkedeki ekonomik sorunların çözümü için ABD ile müzakerelere işaret ettiğini söyledi.

Caferi bunun doğru olmadığını, ekonomik sorunların çözümünün dışarıda değil ülke içinde aranması gerektiğini ifade etti.

BM Genel Kurulu 73. dönem toplantıları 18 Eylül'de başlayacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
İranABD Başkanı Donald TrumpAhmed CennetiHasan Ruhani
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail'deki Dürziler kimlik sorunu yaşıyor
İsrail'deki Dürziler kimlik sorunu yaşıyor
'Hayalet kent' Marawi patlayıcılardan arındırılıyor
'Hayalet kent' Marawi patlayıcılardan arındırılıyor
Afganistan'da dolar kuru zirve yaptı
Afganistan'da dolar kuru zirve yaptı
İran'da Ahmedinejad'ın yardımcısından 'kumpas' iddiası
İran'da Ahmedinejad'ın yardımcısından 'kumpas' iddiası
İngiliz İşçi Partisi'nde 'Yahudi karşıtlığı' tanımına şartlı tanıma
İngiliz İşçi Partisi'nde 'Yahudi karşıtlığı' tanımına şartlı tanıma
Türk turiste Danimarka'da peçe cezası
Türk turiste Danimarka'da peçe cezası
Filipinler'de Duterte muhalif senatörün tutuklanması talimatını verdi
Filipinler'de Duterte muhalif senatörün tutuklanması talimatını verdi
Almanya savunma harcamalarını artırmayı planlıyor
Almanya savunma harcamalarını artırmayı planlıyor
"Cenevre görüşmeleri 'kader anı' olacak"
"Cenevre görüşmeleri 'kader anı' olacak"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ