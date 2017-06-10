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"Cenevre'ye Kıbrıs'ta barış için gideceğiz"

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, “Biz Cenevre’ye her zamanki gibi iyi niyetle Kıbrıs’ta barış için gideceğiz.” dedi.

"Cenevre'ye Kıbrıs'ta barış için gideceğiz"

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, “Biz Cenevre’ye her zamanki gibi iyi niyetle Kıbrıs’ta barış için gideceğiz.” dedi.

10 Haziran 2017 Cumartesi 15:28
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"Cenevre'ye Kıbrıs'ta barış için gideceğiz"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İnönü Belediyesinin düzenlediği "Sinde Panayırı"na katıldı. Burada konuşan Akıncı, Kıbrıs Türk tarafının müzakere sürecinde bugüne kadar gösterdiği iyi niyetin ortada olduğunu belirterek bu iyi niyetin karşılıksız kalmaması gerektiğini söyledi.

Akıncı, New York’ta 4 Haziran’da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yapılan görüşmede varılan mutabakat gereği, BM’nin tüm taraflarla görüşerek onay almasının ardından Kıbrıs Konferansı'nın İsviçre'nin Cenevre kentinde 28 Haziran’da başlayacağını açıkladığını ifade ederek “Biz Cenevre’ye her zamanki gibi iyi niyetle Kıbrıs’ta barış için gideceğiz.” dedi.

Sıfır asker, sıfır garanti söyleminin başlangıç noktası olamayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Sıfır asker, sıfır garanti diyerek müzakereye sadece bunu sağlayacak bir formül için oturamazsınız. O zaman size ‘Var olanın virgülü noktası değişmez’ derler. Halbuki biz de Türkiye Cumhuriyeti de böyle söylemedik.” diye konuştu.

Cenevre’ye toptancı yaklaşımlar bir kenara bırakılarak açık zihinle gidilirse zor konuların aşılabileceğine inandığını belirten Akıncı, “Bu ada hepimize yeter. 50 yıldır çözülemeyen Kıbrıs sorununu çözerek bu adada refah ve barış içinde yaşanacak bir gelecek inşa etmek mümkündür. Biz bu anlayışla gideceğiz. Umut ederim ki Rum tarafı ve Yunanistan da Cenevre’ye aynı şekilde gelirler ve bu adanın kaderini değiştiririz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, güvenliğin sadece Rum toplumu için önemli olmadığını, sayıca daha az olan Kıbrıs Türk halkı için güvenliğin çok daha önemli olduğuna işaret ederek güvenliğin sadece bir toplumun değil, her iki toplumun da meselesi olduğunu dile getirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Türk CumhuriyetiKKTCMustafa Akıncıİnönü BelediyesiCenevre
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