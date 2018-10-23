Cemal Kaşıkçı cinayeti 'Çöldeki Davos'u vurdu

İSTANBUL

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de ülkesinin İstanbul'daki başkonsolosluğunda öldürüldüğünün ortaya çıkmasının ardından, Suudi Arabistan'da bugün başlayıp 25 Ekim'e kadar sürecek "Geleceğe Yatırım Girişimi (FII) Konferansı"nın boykotların gölgesinde geçmesi bekleniyor.

Özellikle Batılı ülkelerden birçok bakan ve üst düzey şirket yöneticisi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın himayesinde başkent Riyad'da yapılacak olan ve "Çöldeki Davos" olarak adlandırılan konferansa katılmayacaklarını açıkladı.

Suudi Arabistan yönetiminin büyük önem verdiği konferansın Cemal Kaşıkçı cinayeti ve bu olayın ortaya çıkmasının ardından başlayan boykot dalgasının etkisinde kalacağı belirtiliyor.

Kaşıkçı cinayetinin ardından artan uluslararası baskılar nedeniyle başta ABD, İngiltere, Fransa ve Hollanda olmak üzere birçok ülkenin bakanlarının yanı sıra bu ülkelere ait dünyaca ünlü şirket yöneticileri konferansı boykot edeceklerini duyurdu. Buna karşın Rus ve Çinli şirketlerin Suudi Arabistan ile Batılı firmaların ilişkilerinin bozulma ihtimalini fırsata çevirmek için FII Konferansı'na katılacağı kaydediliyor.

40'a yakın katılımcı konferansı boykot ediyor

Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın ülkesinin 2030 vizyonunu tanıtmak amacıyla geçen yıl başlattığı ve bu yıl ikincisi düzenlenecek FII Konferansı'na daha önce katılacaklarını açıklayan 40'a yakın isim bu etkinliği boykot etme kararı aldı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Hollanda Maliye Bakanı Wopke Hoekstra ve İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox bugün başlayıp 3 gün sürecek konferansa katılmayacaklarını duyurdu.

Siyasilerin yanı sıra iş dünyasından da boykota büyük destek geldi.

ABD'nin en büyük finansal kuruluşlarından JPMorgan Chase'in Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon, Blackrock'un CEO'su Larry Fink, Blackstone'un CEO'su Stephen Schwarzman, Google Cloud'ın CEO'su Diane Greene ve Londra Borsası CEO'su David Schwimmer, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Dünya Bankası Grubu Başkanı Jim Yong Kim, Uber'in CEO'su Dara Khosrowshahi, Ford'un Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford, AOL'nin kurucusu Steve Case, Viacom'un CEO'su Bob Bakish, Google'ın eski yöneticilerinden Kai-Fu Lee, Deutsche Bank CEO'su Christian Sewing, Siemens CEO'su Joe Kaeser konferansa katılmayacaklarını bildirdi.

Kaşıkçı olayı sebebiyle uluslararası basın da Riyad'daki konferansı boykot etme kararı aldı.

New York Times, CNN, CNBC, Financial Times, Huffington Post, Fox ve Bloomberg gibi önemli basın kuruluşları konferansın sponsorluğundan vazgeçti.

Rus ve Çinli şirketler boykotu lehlerine çevirmeye çalışıyor

Riyad yönetimi, katılımın geniş çaplı olacağını ileri sürse de boykotlar nedeniyle FII Konferansı'nın katılımcıların yer aldığı listeyi internet sitesinden kaldırmak zorunda kaldı.

Konferansa şu ana kadar Pakistan Başbakanı İmran Han ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum'un katılacağı açıklandı.

Kaşıkçı cinayeti nedeniyle birçok uluslararası şirket yöneticisi tarafından boykot edilen konferansa, Çinli ve Rus bazı şirketlerin katılması bekleniyor.

Uluslararası basında çıkan haberlerde, bu ülkelere ait bazı şirketlerin Batılı rakiplerinin konferansı boykot etmesi dolayısıyla oluşan boşluktan yararlanarak Suudi Arabistan'daki pastadan pay kapmayı hedeflediği yorumları yapılıyor.

Çin'den hangi firmaların katılacağı belirsizliğini koruyor. Rusya'dan 30'dan fazla şirket temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu yetkililerin konferansa katılacağını açıklanması bu yöndeki görüşlerin güçlenmesine neden oluyor.

Konferansa katılması beklenenler arasındaki en dikkat çekici isim ise Fransız petrol şirketi TOTAL'in CEO'su Patrick Pouyanne oldu. "TOTAL hiçbir zaman yaptırımdan veya tecritten yana olmadı." açıklamasını yapan Pouyanne, Riyad'daki konferansa katılacağı bilgisini paylaştı.

Konferansın internet sitesi hacklendi

Öte yandan, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın 2030 vizyonu kapsamında ülkeye yatırım çekmek amacıyla düzenlediği konferansın resmi sitesine siber saldırı yapıldı.

Siteyi hackleyen internet korsanları "Suudi Arabistan yönetimini dünyada terörizmi destekleyen ülke olmakla suçlayan" fotoğraflı bir mesaj bıraktı.

Fotoğrafta, yanında DEAŞ'ın sözde bayrağını tutan bir militanı ile bu terör örgütünün infazcılarına benzetilen Veliaht Prens'in elinde kılıç ile önünde diz çökmüş bir şekilde gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmeyi bekleyen tasviri dikkati çekti.

İnternet korsanları ayrıca, "Dünya genelindeki çocuklar için bütün ülkelere Suudi rejimine ambargo uygulaması çağrısında bulunuyoruz. ABD ile iş birliği içinde olan bu rejim, kendi vatandaşı Cemal Kaşıkçı ve Yemen'deki binlerce insanı öldürmek gibi barbarca ve gayriinsani eylemlerinden dolayı hesaba çekilmeli." mesajını paylaştı.

Suudi resmi makamları tarafından konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Siteye erişim ise şu anda sağlanabiliyor.