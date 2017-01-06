ANKARA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas'ın, ülkedeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) okullarının kapatılacağını açıklamasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.



Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Fas İçişleri Bakanlığının, FETÖ okullarının bir ay içerisinde tamamen kapatılacağını açıklamasından memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulunarak, bu kararın iki ülke arasındaki işbirliği ve dayanışmanın önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Fas İçişleri Bakanlığı, ülkedeki FETÖ okullarının kapatılacağını ve bu okullarda okuyan öğrencilerin mağdur edilmeden başka okullara nakillerinin sağlanacağını duyurmuştu.

AA