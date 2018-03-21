Çavuşoğlu'ndan Moğolistan'a FETÖ uyarısı

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Moğolistan'ı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) okullarına karşı uyararak bu terör yapılanmasının "ikili ilişkileri zehirleyebileceğini" belirtti.

Çavuşoğlu, resmi ziyareti çerçevesinde başkent Ulanbator'da Moğolistan Başbakan Yardımcısı O. Enkhtuusin ile bir araya geldi.

Mevkidaşına FETÖ okullarının Maarif Vakfına devredilmesi çağrısını yapan Çavuşoğlu, "Bu okulların varlığı, iki ülke arasındaki ilişkileri zehirler." diye konuştu.

Çavuşoğlu, FETÖ'nün Moğolistan için de büyük bir tehdit olduğunun altını çizerek "Bunların yöntemi, hoşgörü ve eğitim kisvesi altında yol almak." dedi.

FETÖ'ye ait sözde eğitim kurumlarının dışarıdan okul gibi görünmesine karşılık içerisinde gizli odalar ve farklı bölmeler olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Bu okullardan mezun olanlar, o ülkedeki kamu kurumlarına yerleştirilerek paralel bir devlet yapılanmasına hizmet edecek bireyler haline getirilir." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, bu kişilerin ABD'deki elebaşlarından alacakları bir talimatla hemen harekete geçebileceğine dikkati çekerek işin sonunun devleti felç etmeye kadar gidebileceğini vurguladı.

ABD'de yaşayan böyle meczup bir teröristin tüm bunları tek başına yapabilmesinin mümkün olmadığına işaret eden Çavuşoğlu, "Bunların arkasında başka bir akıl var. Türkiye'de 15 Temmuz'da olduğu gibi bir düğmeye basarak tüm ülkeyi teslim almaya çalışırlar." dedi.

Enkhtuusin, bu konuyla ilgili yaptığı "samimi uyarılar" sebebiyle Çavuşoğlu'na teşekkür ederek Türkiye'nin hassasiyetini anladıklarını dile getirdi.

En kısa zamanda bu okulların Maarif Vakfına devriyle ilgili gerekli çalışmaları yapacaklarını kaydeden Enkhtuusin, konuyla ilgili süreci dikkatle takip edeceklerini belirtti.