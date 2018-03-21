Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
117280
ALTIN
166.376
DOLAR
3.9338
STERLİN
5.5200
EURO
4.8288
Şiva Dinleyenleri Ağlatıyor
Şiva Dinleyenleri Ağlatıyor
Mersin'de 4 metrelik köpek balığı yakalandı
Mersin'de 4 metrelik köpek balığı...
Uludağ'a üç yeni pist kazandırılacak
Uludağ'a üç yeni pist kazandırılacak
Soğuğa dayanıklı fındık çeşidi geliştirilecek
Soğuğa dayanıklı fındık çeşidi geliştirilecek
Türkiye'nin en büyük termal kenti kuruluyor
Türkiye'nin en büyük termal kenti...

Çavuşoğlu'ndan Moğolistan'a FETÖ uyarısı

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Moğolistan Başbakan Yardımcısı Enkhtuusin'e "FETÖ okullarının, ikili ilişkileri zehirleyebileceği" uyarısını yaptı.

Çavuşoğlu'ndan Moğolistan'a FETÖ uyarısı

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Moğolistan Başbakan Yardımcısı Enkhtuusin'e "FETÖ okullarının, ikili ilişkileri zehirleyebileceği" uyarısını yaptı.

21 Mart 2018 Çarşamba 15:17
0 Okunma
Çavuşoğlu'ndan Moğolistan'a FETÖ uyarısı

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Moğolistan'ı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) okullarına karşı uyararak bu terör yapılanmasının "ikili ilişkileri zehirleyebileceğini" belirtti.

Çavuşoğlu, resmi ziyareti çerçevesinde başkent Ulanbator'da Moğolistan Başbakan Yardımcısı O. Enkhtuusin ile bir araya geldi.

Mevkidaşına FETÖ okullarının Maarif Vakfına devredilmesi çağrısını yapan Çavuşoğlu, "Bu okulların varlığı, iki ülke arasındaki ilişkileri zehirler." diye konuştu.

Çavuşoğlu, FETÖ'nün Moğolistan için de büyük bir tehdit olduğunun altını çizerek "Bunların yöntemi, hoşgörü ve eğitim kisvesi altında yol almak." dedi.

FETÖ'ye ait sözde eğitim kurumlarının dışarıdan okul gibi görünmesine karşılık içerisinde gizli odalar ve farklı bölmeler olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Bu okullardan mezun olanlar, o ülkedeki kamu kurumlarına yerleştirilerek paralel bir devlet yapılanmasına hizmet edecek bireyler haline getirilir." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, bu kişilerin ABD'deki elebaşlarından alacakları bir talimatla hemen harekete geçebileceğine dikkati çekerek işin sonunun devleti felç etmeye kadar gidebileceğini vurguladı.

ABD'de yaşayan böyle meczup bir teröristin tüm bunları tek başına yapabilmesinin mümkün olmadığına işaret eden Çavuşoğlu, "Bunların arkasında başka bir akıl var. Türkiye'de 15 Temmuz'da olduğu gibi bir düğmeye basarak tüm ülkeyi teslim almaya çalışırlar." dedi.

Enkhtuusin, bu konuyla ilgili yaptığı "samimi uyarılar" sebebiyle Çavuşoğlu'na teşekkür ederek Türkiye'nin hassasiyetini anladıklarını dile getirdi.

En kısa zamanda bu okulların Maarif Vakfına devriyle ilgili gerekli çalışmaları yapacaklarını kaydeden Enkhtuusin, konuyla ilgili süreci dikkatle takip edeceklerini belirtti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Hakan ÇavuşoğluMoğolistanFETÖ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Somali'de BAE'nin eğittiği askerler ile istihbaratçılar çatıştı
Somali'de BAE'nin eğittiği askerler ile istihbaratçılar çatıştı
İTÜ Cibuti'de mühendislik fakültesine bölüm kurdu
İTÜ Cibuti'de mühendislik fakültesine bölüm kurdu
Arakanlı mülteciler Bangladeş'te fuhşa zorlanıyor
Arakanlı mülteciler Bangladeş'te fuhşa zorlanıyor
AB liderleri yarın Brüksel'de bir araya gelecek
AB liderleri yarın Brüksel'de bir araya gelecek
ÖSO Afrin'de YPG/PKK cephanesi buldu
ÖSO Afrin'de YPG/PKK cephanesi buldu
Sarkozy geceyi evinde geçirdi
Sarkozy geceyi evinde geçirdi
Afrin'deki tüneller görüntülendi
Afrin'deki tüneller görüntülendi
'Afrin'de yeni bir 'Kandil' kurmak istediler'
'Afrin'de yeni bir 'Kandil' kurmak istediler'
Afrin'de yerel meclis kurulacak
Afrin'de yerel meclis kurulacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ