Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
110010
ALTIN
147.330
DOLAR
3.4219
STERLİN
4.4443
EURO
4.0575
A Milliler potada Belçika'ya üstün
A Milliler potada Belçika'ya üstün
Üniversitelere ek yerleştirme başvuruları için yarın son gün
Ek yerleştirme başvuruları için yarın...
MEB'den 'kodlama'yı kolay öğretecek yeni portal
MEB'den 'kodlama'yı kolay öğretecek yeni...
Locky'nin yeni versiyonu Wanna Cry'dan daha tehlikeli
Locky'nin yeni versiyonu Wanna Cry'dan...
Nemrut Dağı ziyaretçi akınına uğradı
Nemrut Dağı ziyaretçi akınına uğradı

Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile Arakan'ı görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile telefonda görüştü. Görüşmede, Arakanlı Müslümanların durumu ele alındı.

Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile Arakan'ı görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile telefonda görüştü. Görüşmede, Arakanlı Müslümanların durumu ele alındı.

04 Eylül 2017 Pazartesi 15:03
0 Okunma
Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile Arakan'ı görüştü

ANKARA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Zarif'in görüşmesinde, Arakanlı Müslümanların durumu ele alındı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ÇavuşoğluİranZarifArakan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Myanmar Arakan'a insani yardımlara izin vermiyor
Myanmar Arakan'a insani yardımlara izin vermiyor
'Mülteci kardeşlerini unutmayan Türk halkına teşekkür ediyoruz'
'Mülteci kardeşlerini unutmayan Türk halkına teşekkür ediyoruz'
Milyonlar Arafat Vakfesi'nde
Milyonlar Arafat Vakfesi'nde
"Telafer terör örgütü DEAŞ'tan tamamen kurtarıldı"
"Telafer terör örgütü DEAŞ'tan tamamen kurtarıldı"
Binlerce Müslüman Arakanlı katliamdan kaçıyor
Binlerce Müslüman Arakanlı katliamdan kaçıyor
Hacı adayları Arafat yolunda
Hacı adayları Arafat yolunda
ABD'nin Afganistan'daki asker sayısı 11 bin olarak açıklandı
ABD'nin Afganistan'daki asker sayısı 11 bin olarak açıklandı
Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan DEAŞ'a karşı zafer ilanı
Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan DEAŞ'a karşı zafer ilanı
İsrail'den El-Halil'deki yerleşimciler için yeni karar
İsrail'den El-Halil'deki yerleşimciler için yeni karar

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ