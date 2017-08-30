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Cansuyu kurban ekibi Hindistan'da

Mazlum ve muhtaçlar için dünyanın 33 ülkesinde kurban eti dağıtacak olan Cansuyu Yardımlaşma Derneği ekipleri, Haydarabad'a ulaştı.

Cansuyu kurban ekibi Hindistan'da

Mazlum ve muhtaçlar için dünyanın 33 ülkesinde kurban eti dağıtacak olan Cansuyu Yardımlaşma Derneği ekipleri, Haydarabad'a ulaştı.

30 Ağustos 2017 Çarşamba 12:06
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Cansuyu kurban ekibi Hindistan'da

HAYDARABAD

Hindistan'daki ihtiyaç sahiplerine kurban bağışlarını ulaştırmak üzere yola çıkan Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ekibi, Haydarabad kentine ulaştı.

Derneğin Hindistan sorumlusu İsmail Akduman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Asya'dan Afrika'ya, Uzak Doğu’dan Balkanlar’a, Orta Doğu'ya kadar 33 ülkede kestirecekleri kurbanlıkların etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtacaklarını söyledi.

Hindistan'da kendilerine uzanacak yardım elini bekleyen yüzlerce ihtiyaç sahibine ulaşmak, bir nebze de olsa yüzlerini güldürmek için Andra Pradeş eyaletinin başkenti Haydarabad'a geldiklerini ifade eden. Akduman, "Türkiye'de milletimizin bizlere emanet ettiği, vekalet verdiği kurban etlerini yerine ulaştırmak için buradayız. Burada kurbanlarımızı keserek, etlerini muhtaç olan ve belki de kurbandan kurbana sofralarında et gören kardeşlerimize teslim edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye başta olmak yardım götürecekleri ülkelerde mazlum ve muhtaçlar için 25-30 bin kurban kestirileceğini belirten Akduman, 6 kişilik ekiple geldikleri Haydarabad'ın Nizamabad bölgesinde 2 bin 500 aileye et dağıtacaklarını aktardı.

AA

Anahtar Kelimeler:
CansuyuKurban EkibiHindistan
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