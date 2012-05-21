Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118386
ALTIN
162.485
DOLAR
3.8354
STERLİN
5.3253
EURO
4.7207
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

“Canlı bomba“ 100 can aldı

Yemen'deki intihar saldırısında bilanço ağırlaşıyor. İki bombacı da etkisiz hale getirildi.

“Canlı bomba“ 100 can aldı

Yemen'deki intihar saldırısında bilanço ağırlaşıyor. İki bombacı da etkisiz hale getirildi.

21 Mayıs 2012 Pazartesi 13:00
521 Okunma
“Canlı bomba“ 100 can aldı

     Yemen'in başkenti Sana'da sabah saatlerinde yapılan intihar saldırısında ölenlerin sayısının 100'e çıktığı ifade edildi. Kuzey ve Güney Yemen'in birleşmesinin yıl dönümü olan 22 Mayıs kutlamalarının provasının yapıldığı Sebin meydanında yaşanan intihar saldırısının ardından 2 canlı bombanın daha fark edilip etkisiz hale getirildiği bildirildi.
     Yetkililer saldırı ile alakalı incelemelerin devam ettiğini bildirirken, olay yerinde edinilen ilk bulgularda canlı bombanın askeri üniforma giymiş olabileceği açıklandı.
Sebin meydanında etrafa saçılan ceset parçaları patlamanın şiddetini gösterirken, emniyet yetkilileri ve askeri birimler meydan ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
     Patlama sırasında olay yerinde olan askerlerden bazıları, patlamanın, eski cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in posterlerinin kutlamalar sırasında asılıp asılmamasına yönelik tartışmaların yaşandığı sırada meydana geldiğini ifade ederken, yetkililer saldırıda El Kaide izleri olup olmadığı konusunda henüz karar vermek için erken olduğunu açıkladı.
     İntihar saldırısında yaklaşık 300 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Saldırıyı El Kaide üstlendi
     Yemen'in başkenti Sana'da düzenlenen intihar saldırısını El Kaide örgütü üstlendi. Ensar El Şeriat adı ile Yemen'de bir yıldan beri ordu mensuplarını hedef alan örgüt, güney bölgelerinin ardından bugün ilk defa büyük bir kentte eylem düzenledi.

AA

Son Güncelleme: 22.05.2012 00:39
Anahtar Kelimeler:
Yemen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ