“Canlı bomba“ 100 can aldı

Yemen'in başkenti Sana'da sabah saatlerinde yapılan intihar saldırısında ölenlerin sayısının 100'e çıktığı ifade edildi. Kuzey ve Güney Yemen'in birleşmesinin yıl dönümü olan 22 Mayıs kutlamalarının provasının yapıldığı Sebin meydanında yaşanan intihar saldırısının ardından 2 canlı bombanın daha fark edilip etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yetkililer saldırı ile alakalı incelemelerin devam ettiğini bildirirken, olay yerinde edinilen ilk bulgularda canlı bombanın askeri üniforma giymiş olabileceği açıklandı.

Sebin meydanında etrafa saçılan ceset parçaları patlamanın şiddetini gösterirken, emniyet yetkilileri ve askeri birimler meydan ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Patlama sırasında olay yerinde olan askerlerden bazıları, patlamanın, eski cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in posterlerinin kutlamalar sırasında asılıp asılmamasına yönelik tartışmaların yaşandığı sırada meydana geldiğini ifade ederken, yetkililer saldırıda El Kaide izleri olup olmadığı konusunda henüz karar vermek için erken olduğunu açıkladı.

İntihar saldırısında yaklaşık 300 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Saldırıyı El Kaide üstlendi

Yemen'in başkenti Sana'da düzenlenen intihar saldırısını El Kaide örgütü üstlendi. Ensar El Şeriat adı ile Yemen'de bir yıldan beri ordu mensuplarını hedef alan örgüt, güney bölgelerinin ardından bugün ilk defa büyük bir kentte eylem düzenledi.