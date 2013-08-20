Can kaybının engellenmesi öncelik olmalı

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BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon, New York'ta BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Ortadoğu ve Pakistan'a yaptığı ziyaretler ile güncel gelişmeleri değerlendirdi.



Mısır'da yaşanan olaylar ve ülke geneline yayılan şiddetli protestolar ile aşırı güç kullanımı nedeniyle duyduğu kaygıyı dile getiren Ban, "Kiliseler, hastaneler ve kamu mallarına yapılan saldırıları şiddetli şekilde kınıyorum. Sivillerin hedef alınması ve Mısır'ın geleceği için son derece önemli altyapı imkanları ve mülklerin tahrip edilmesinin hiçbir meşru gerekçesi olamaz. Mısır'da daha fazla can kaybının engellenmesi en önemli öncelik olmalıdır. Tüm Mısırlılara azami itidal ve farklılıkları barışçıl bir şekilde çözme çağrısı yapıyorum" dedi.



Mısır toplumunda keskin kutuplaşma ortamı yaşandığını dile getiren Ban, yöneticilerin ve siyasi liderlerin devam etmekte olan şiddetin sonlanmasının sorumluluğunu paylaştıklarını söyledi.



Ban, Mısır'daki tarafların "şiddet nedeniyle rehin alınan" siyasi sürecin yeniden gözden geçirilmesi ve güvenilir bir plan uygulanması için hiçbir çabadan kaçınmamaları gerektiğini ifade etti.



Mısırlıların öncülüğünde sürdürülecek çözüm çabalarına BM'nin destek vermek için hazır olduğunu vurgulayan Ban, "Siyasi işlerden sorumlu yardımcım Jeff Feltman yarın Kahire'de geniş çerçevede müzakereler gerçekleştirecek. Görüşmelerde BM'nin Mısır'da uzlaşı ve barışın yeniden sağlanması için BM'nin yapabileceklerini ele alacak" dedi.



Ban, bir gazetecinin "Mısır'da yaşananların sona erdirilmesi için ağırlığınızı koymayı düşünmüyor musunuz?" sorusu üzerine de Mısır'da uygulanan şiddeti kınadığını hatırlatarak, Mısır'da geçici yönetimle sürekli görüştüğünü ve "yapması gerekenleri yaptığını" söyledi.



Yardımcısı Feltman'ı Mısır'a gönderdiğini ifade eden Ban, "Zaman intikam zamanı değil, zaman uzlaşma zamanı. Yaşanan bütün sıkıntılar diyalog içinde çözülmeli. Mısır'da Müslüman Kardeşler'e politik zemin açılması çağrısı yapıyorum. Çünkü bu alan onlar için çok sınırlandırıldı. Mursi'nin serbest bırakılması çağrısı yaptım defalarca. Eğer bırakılmayacaksa şeffaf bir yasal süreç yürütülmesini istedim. Bunları sürdürmeye devam edeceğim" diye konuştu.



Ban, sorunun Mısırlıların sorunu olduğunu ve bu krizi daha iyi bir gelecek için kendi aralarında çözmeleri hak ve sorumluluğunu kendilerinin yüklenmesinin daha doğru olduğunu kaydetti.



BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Sina'da 25 polisin öldürülmesini kınadığını, hapisteki Müslüman Kardeşler üyelerinin ölümü nedeniyle derin rahatsızlık duyduğunu belirtti.



Ban, polis gözetiminde hapishaneye nakledilmekte olan 36 kişinin ölümüne ilişkin raporlar nedeniyle de "derin rahatsızlık" duyduğunu kaydederek, olayın detaylı bir şekilde araştırılmasını istedi.



Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı iddiaları



Ban, Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı iddialarının araştırılmasına ilişkin gelişmeleri de değerlendirdi. Beş aylık bir çaba sonucu iddiaları araştıracak ekibin bugün Suriye'de çalışmaya başladığını kaydeden Ban, "Suriye Hükümeti ile varılan anlaşma uyarınca heyet 14 gün inceleme yapacak. Süre karşılıklı mutabakatla uzatılabilir" dedi.



BM heyetinin Han el-Assal'ın da içinde bulunduğu üç bölgede eşzmanlı çalışacağını ifade eden Ban, "Bir çok defa söylediğim gibi; misyonun güvenilir sonuçlara ulaşması için kimyasal silah kullanıldığı iddialarının olduğu bölgelere tam giriş izni olmalı. Bu giriş izni ile belirtilen bölgelerden örnekler toplama ve analiz etme, mağdurlar ve sağlık görevlileri ile mülakat yapma imkanı sağlanmalı" diye konuştu.



Ülkedeki güvenlik koşullarının misyonun çalışmasını mutlaka etkileyeceğini belirten Ban, "Tüm bu şartlar altında Dr. Ake Sellström ve ekibine güvenim tamdır. Suriye Hükümeti ve diğer gruplar BM misyonunun güvenliğini sağlamalılar" değerlendirmesinde bulundu.



Bu incelemenin 21. yüzyıldaki ilk kitle imha silahı kullanımı iddiası incelemesi olduğunu vurgulayan Ban, "Bu tür iddiaların incelenmesi için oluşturulan güçlü mekanizmalar gelecekte bu silahların kullanılması konusunda caydırıcı olacaktır" ifadelerini kullandı.



Ortadoğu barış süreci



Genel Sekreter Ban, basın toplantısında geçen hafta gerçekleştirdiği Ortadoğu turuna ilişkin de bilgiler vererek, "Ortadoğu da yeni bir barış süreci fırsatı doğdu. Filistinli ve İsrailli liderler bu tarihi fırsatı değerlendirmeli" dedi.



Boşa harcanacak zaman olmadığını vurgulayan Ban, anlaşmaya varılması için vizyon, devlet adamlığı ve cesarete ihtiyaç olduğunu kaydederek, "Sürecin başarılı olması için iki taraftan da fedakarlık, anlayış ve liderlik gerekiyor. Müzakereciler ve liderler zor karar ve seçimler yapmak zorunda kalacak. Çözüm mümkün ve gerekli" diye konuştu.





AA