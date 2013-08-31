"Can damarı" kapatılan Gazze'de akaryakıt sıkıntısı

GAZZE





İsrail'in ablukası nedeniyle dünyaya Mısır üzerinden açılabilen Gazze'de, bölgenin "can damarı" konumundaki tünellerin ve sık sık sınır kapısının da kapatılması sonucu, akaryakıt sıkıntısı had safhaya ulaştı.

Gazze'nin "Dünyaya açılan tek kapısı" konumundaki Refah Sınır Kapısı'nın Mısır'daki darbenin ardından sık sık kapatılmasının yanı sıra, bir çok ihtiyacın karşılandığı tünellerin de ordu tarafından tahrip edilmesi nedeniyle Filistinliler zor günler geçiriyor. Çeşitli sorunların yanı sıra son günlerde baş gösteren akaryakıt sıkıntısı Gazzelilerin sıkıntılarını daha da arttırdı.

Gazze Şeridi'nde bulunan akaryakıt istasyonlarında, akaryakıtın adeta son damlaları için yüzlerce araç kuyruğa giriyor. Araçlarına yakıt bulmak için sık sık istasyonları dolaşan taksiciler, İsrail'in de yakıt fiyatlarına artırması nedeniyle, ücretlerine zam yapmak zorunda kalıyor. Yakıt bulamayan kimi taksiciler de kontak kapatıyor.

Mısır ve Gazze sınırındaki tünelleri işleten Filistinliler, daha önce tünellerden günlük 500 bin litreakaryakıt sevkiyatının sağlandığını ancak darbenin ardından bunun neredeyse tamamen durduğunu ifade etti.

"Felekate yol açabilir"

Gazze'deki Petrol Şirketleri Birliği Sözcüsü Muhammed el-Abadele, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de 300'den fazla benzin istasyonun akaryakıt sıkıntısı çektiğini belirterek, "Akaryakıt sorunu nedeniyle araçların yüzde 50'si kontak kapatmak zorunda kaldı. Bu durum bir insanlık felaketine yol açabilir" dedi.

Mısırlı yetkililerden, ambargo atındaki Gazze'ye akaryakıt geçişine izin vermesini isteyen Abadele, akaryakıtın tükenmesinin birçok önemli sektörün sekteye uğramasına sebep olacağını, bu durumun yaklaşık 2 milyon insanı etkileyeceğini vurguladı.

Taksi şoförü Muhammed Aşur da yakıt almak için her gün onlarca akaryakıt istasyonunu gezdiğini, yüzlerce kişinin de aynı sorunu yaşadığını anlattı.

Memur Amir Recep de eğitim-öğretim yılının başlamasıyla, yakıt krizinin etkisinin daha da artacağını söyledi. Bundan duyduğu endişe dile getiren Recep, "Gazze, bugünlerde canlılar için bir mezar" diye konuştu.

Günlük yaklaşık 400 bin litre motorin ve 200 bin litre benzine ihtiyacı olan Gazze'nin, İsrail'in 2007 yılında sınır kapılarını kapatmasının ardından, akaryakıt ihtiyacının büyük bir kısmı sınırdaki tünellerden karşılanıyordu.

Ayrıca İsrail sınırındaki Kerim Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan da günlük 120 ila 150 bin litre akaryakıt sevkiyatı yapılıyor.