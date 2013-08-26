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Camiye yapılan saldırı cumhuriyete yapılmıştır

Fransa İçişleri Bakanı Manuel Valls, Fransa'da son dönemde artan İslam karşıtı eylemleri eleştirerek, "Camiye yapılan saldırı, cumhuriyete yapılmış sayılır" dedi.

Camiye yapılan saldırı cumhuriyete yapılmıştır

Fransa İçişleri Bakanı Manuel Valls, Fransa'da son dönemde artan İslam karşıtı eylemleri eleştirerek, "Camiye yapılan saldırı, cumhuriyete yapılmış sayılır" dedi.

26 Ağustos 2013 Pazartesi 08:29
389 Okunma
Camiye yapılan saldırı cumhuriyete yapılmıştır
PARİS

Sosyalist Partinin geleneksel olarak düzenlediği yaz üniversitesinde konuşan İçişleri Bakanı Valls, İslam karşıtı eylemleri eleştirdi. Cumhurbaşkanı François Hollande'ın, "İslam demokrasiyle uyumludur" sözlerini hatırlatan Valls, İslam karşıtı kişi ve eylemlere karşı mücadelenin devam edeceği ifade etti.

Valls, sokakta yürüyen başörtülü bir kadına veya camiye yapılan herhangi bir saldırının, aynı zamanda Fransa’ya yapılmış bir saldırı olarak kabul edileceğinin altını çizdi.

AA

Son Güncelleme: 26.08.2013 08:29
Anahtar Kelimeler:
Fransa SP Valls
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