Camiye yapılan saldırı cumhuriyete yapılmıştır

PARİS



Sosyalist Partinin geleneksel olarak düzenlediği yaz üniversitesinde konuşan İçişleri Bakanı Valls, İslam karşıtı eylemleri eleştirdi. Cumhurbaşkanı François Hollande'ın, "İslam demokrasiyle uyumludur" sözlerini hatırlatan Valls, İslam karşıtı kişi ve eylemlere karşı mücadelenin devam edeceği ifade etti.



Valls, sokakta yürüyen başörtülü bir kadına veya camiye yapılan herhangi bir saldırının, aynı zamanda Fransa’ya yapılmış bir saldırı olarak kabul edileceğinin altını çizdi.





AA