Cameron'ın büyük unutkanlığı

LONDRA - İngiltere Başbakanı David

'ın 8 yaşındaki kızını pubda unuttuğu ortaya çıktı.



Downing Street'teki başbakanlık konutundan yapılan açıklamada, yaklaşık 2 ay önce yaşanan olayda, eşi Samantha ve diğer iki çocuğuyla yemekten sonra pubdan çıkan Cameron'ın kızı Nancy'i pubda unuttuğu belirtildi.

Açıklamada, ailenin Pazar günü akşam yemeği yedikleri pubdan çıkmaya hazırlanırlarken tuvalete giden Nancy'nin unutulduğu kaydedildi.

Pubdan ayrılıp başbakanlık konutuna dönen Cameron ve eşi Samantha'nın, kızlarının yanlarında olmadığını fark ettiği, bunun üzerine Cameron'ın apar topar puba gittiği belirtildi.

Cameron'ın kızını pubın çalışanlarıyla konuşurken bulduğu belirtilirken, karışıklığa Cameron ve eşinin ayrı araçlarla mekandan ayrılmasının yol açtığı, İngiltere Başbakanı'nın korumalarının Nancy'nin annesiyle olduğunu düşündüğü bildirildi.

Yaklaşık iki ay önce meydana gelen olay, ilk kez basında yer aldı.