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Cameron istediği desteği alamadı

İngiliz hükümetinin Suriye'ye askeri müdahaleyle ilgili önergesi parlamentodaki oylamada reddedildi

Cameron istediği desteği alamadı

İngiliz hükümetinin Suriye'ye askeri müdahaleyle ilgili önergesi parlamentodaki oylamada reddedildi

30 Ağustos 2013 Cuma 08:57
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Cameron istediği desteği alamadı
LONDRA

İngiliz hükümetinin Suriye'ye askeri müdaheleyle ilgili önergesi, parlamentoda yapılan oylamada kabul edilmedi.

Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası, "Suriye'ye askeri müdahaleyi de kapsayabilecek güçlü bir insani tepkinin verilmesi gerektiği" yönündeki hükümet önergesini, 272'ye karşı 285 oyla reddetti.

İngiltere Başbakanı David Cameron oylama sonucunun açıklanmasının ardından söz alarak, "İngiliz Parlamentosu'nun müdahale istemediği açık. Buna göre hareket edeceğim" dedi.

İngiliz Parlamentosu'nda bugün yaklaşık 8 saat süren hararetli tartışmaların ardından, "prensipte Suriye'ye askeri müdahaleyi" öngören hükümetin önergesi oylandı. Muhalefetteki İşçi Partisi, BM denetçilerinin raporunun beklenmesi gerektiğini gerekçe göstererek karşı oy vereceğini açıklamıştı. Suriye'ye askeri müdahale konusunda hükümetin siyasi yetki almasıyla ilgili ikinci oylamanın ise gelecek hafta yapılması öngörülüyor.

Muhalefetteki İşçi Partisi'nin, hükümetin önergesinde değişiklik teklifi de Avam Kamarası'nda oylandı. Bu oylamada milletvekillerinden 332'si "hayır", 220'si ise "evet" oyu kullandı. İşçi Partisi sunduğu değişiklikte, Suriye'ye olası askeri müdahalenin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin silah denetçilerinin sunacağı rapor ışığında vereceği kararın ardından yapılması gerektiğine yer verilmişti.

Suriye'ye müdahale yok

İngiltere Savunma Bakanı Philip Hammond, ülkesinin Suriye'ye askeri müdahalede bulunmayacağını söyledi.

Hammond, İngiliz hükümetinin Suriye'ye askeri müdaheleyle ilgili önergesinin parlamentoda yapılan oylamada reddedilmesinin ardından katıldığı BBC Newsnight programında, "Bu oylamanın ardından İngiltere'nin Suriye'ye yönelik askeri müdahalesi olmayacak mı" sorusuna, "Evet doğru" yanıtını verdi.

Parlamentonunun askeri müdahaleye karşı çıktığını ve bunun dikkate alınması gerektiğini belirten Hammond, kişisel olarak ise sonucun kendisini hayal kırıklığına uğrattığını kaydetti.

Hammond, kimyasal silah kullanımına tepki verilmesi gerektiğine inandığını söyledi.

Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası, "Suriye'ye askeri müdahaleyi de kapsayabilecek güçlü bir insani tepkinin verilmesi gerektiği" yönündeki hükümet önergesini, 272'ye karşı 285 oyla reddetti.

İngiltere Başbakanı David Cameron, oylama sonucunun açıklanmasının ardından söz alarak, "İngiliz parlamentosunun müdahale istemediği açık. Buna göre hareket edeceğim" dedi.

BM silah denetçilerinin raporunun beklenmesi isteyen muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Ed Miliband ise Cameron'dan başka bir oylamaya kadar İngiltere'nin olası bir askeri müdahaleye dahil olmaması konusunda güvence istedi.

Başbakan Cameron da "Bu güvenceyi verebilirim" yanıtını verdi.

 


AA

Son Güncelleme: 30.08.2013 08:58
Anahtar Kelimeler:
Cameron
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